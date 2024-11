San Martín cierra el torneo en Pergamino

Hoy viernes San Martín llega a su fin en el Torneo Prefederal de Básquetbol 2024, en Pergamino ante Argentino. El equipo de Alsina ya se clasificó al Federal 2025 y quedará afuera de jugar el Final Four por el ascenso, ya que los mejores primeros de la Zona Norte serán Somisa de San Nicolás y Atenas de La Plata, cruzándose con los clasificados de la Zona Sur (hoy son Kimberley de Mar del Plata e Independiente de Tandil). El “Cele” se encuentra peleando nuevamente el Torneo Clausura AJB, por lo que quizás guarde jugadores como Santiago Giraudo, quien arrastra una lesión. Agustín Acuña viaja pero también intentarán bajarle los minutos, ya que el lunes enfrenta a Club Junín por las semifinales locales.

El equipo de Pergamino tiene casi imposible la clasificación a Playoff, ya que deberá ganar y además esperar una derrota de local de Estudiantes (LP) ante el colista, Boca del Tigre, que no triunfó en ningún encuentro. Dirigen desde las 21 el pergaminense Jorge Ale y el chivilcoyano Juan Manuel Tenaglia.

Última fecha

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Mañana: Náutico vs Los Indios

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 267

Felipe Sánchez (NSP) 232

Agustín Acuña (SM) 230

Rodrigo Bravo (NSP) 200

Federico Aldama (NSP) 192

Lucas García Cano (AP) 181

Franco Lombardi (SM) 180

Sebastián Calvo (BT) 178

Juan Bruno (ELP) 168

Bautista Arrascaete (CLI) 161

Santino Mitidieri (ELP) 152

Michelle Castro (ELP) 148

Joaquín Netto (CLI) 145

Matías Colliard (AP) 142

Manuel Canosa (COMU) 141

Santiago Bornic (CLI) 137

Denis Bossarelli (C) 131

Ammiel Márquez (SM) 129

Santiago García Cano (AP) 129

Martínez Jahns (CLI) 124

Santiago Giraudo (SM) 121

Stéfano Denicio (C) 131

Andrés Rolandelli (C) 133