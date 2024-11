Cortaron a Romero

El Turco no tuvo un buen comienzo en la temporada 2024-2025 y sigue realizando cambios para enderezar el rumbo. En la mañana de ayer confirmó el alejamiento del Ala Pivot Gonzalo Romero, quien no cumplió con las expectativas deportivas y el entrenador junto con la comisión directiva decidieron prescindir de sus servicios. También habría cambios en el cuerpo técnico que lidera Julián Pagura. La idea para reemplazar a Romero sería traer un extranjero en esa posición que ya están buscando (uno bueno). Argentino tiene una dura gira por Córdoba, iniciando contra Independiente de Oliva, luego con Instituto y cerrando ante Atenas. Según pudo averiguar Democracia, no se descartan más cambios en el plantel luego de la gira.

Miércoles 27

21 San Lorenzo vs Obras

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Argentino (J)

Jueves 28

21 Oberá vs Platense

Le resta a Argentino

Noviembre

27/11 (V) Independiente de Oliva

29/11 (V) Instituto Central Córdoba

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa.