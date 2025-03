San Martín lo dejó escapar en el Bastión

San Martín volvió al Bastión pero no pudo defender la localía ante Independiente de General Pico. El Diablo se impuso por 75 a 72 con un mejor cierre del juego.

Tras ir perdiendo el primer tiempo 43-32, San Martín lo dio vuelta con un brillante tercer cuarto 60 a 55. Sin embargo se quedó en el cierre. La visita hizo mejor los deberes –con un muy buen scouting sobre el Celeste- y clausuró el juego de acuerdo a los manuales.

Hoy el Diablo visita a Los Indios, desde las 21, con arbitraje de los juninenses Luciano Maidana y Gonzalo Geada.

Conferencia Sudeste “B”

Sábado 08/03

Ferro de la Pampa 85 - Sportivo Independiente 83

Colón Chivilcoy 80 - San Martín 61

Martes 11/03

All Boys La Pampa 86 - Colón Chivilcoy 74

Miércoles 12/03

Los Indios de Junin 76 - San Martín 91

Sportivo Independiente 89 - Colón Chivilcoy 86

Sábado 15/03

Sportivo Independiente 68 - All Boys La Pampa 71

Colón Chivilcoy 68 - Los Indios de Junin 72

Domingo 16/03

San Martín 74 - Ferro de la Pampa 65

Lunes 17/03

Los Indios de Junin 69 - Ferro de la Pampa 73

Jueves 20/03

Ferro de la Pampa 83 - Colón Chivilcoy 86

Viernes 21/03

All Boys La Pampa 80 - San Martín 68

Sábado 22/03

Ferro de la Pampa 59 - San Martín 74

Miércoles 26

San Martín 72 – Sportivo Independiente 75

Ferro de la Pampa 91 – All Boys La Pampa 60

Jueves 27

21 Los Indios vs Sportivo Independiente

Sábado 29

21 Los Indios vs All Boys La Pampa

Programa de Los Indios

Jueves 27/03

Los Indios - Independiente de Pico

Sábado 29/03

Los Indios - All Boys de Santa Rosa

Miércoles 9/04

San Martín - Los Indios

Lunes 14/04

Los Indios - Colón

Sábado 19/04

Independiente de Pico - Los Indios

Miércoles 23/04

Ferro de Pico - Los Indios

Jueves 24/04

All Boys de Santa Rosa - Los Indios

Fixture de San Martín

30/03 San Martín – All Boys (Santa Rosa)

06/04 San Martín – Colon (Chivilcoy)

09/04 San Martín – Los Indios

17/04 Independiente (Gral. Pico) - San Martín

Forma de disputa (conferencia sudeste)

Los clasificados 1 y 2 de cada zona pasan a la segunda etapa de play off de la zona.

Los clasificados en posiciones 3 a 6 jugarán play off de la siguiente manera:

P1 3 zona A ver 6 zona B

P2 4 zona A vs 5 zona B

P3 3 zona B vs 6 zona A

P4 4 zona B vs 5 zona A

Segunda ronda de play off

1 zona A vs ganador P4

2 zona A vs ganador P3

1 zona B vs ganador P2

2 zona B vs ganador P1

* Los 4 ganadores clasifican a los play off interconferencia.