Argentino recibe a Atlético Platense

Con la urgencia de comenzar a ganar, Argentino recibe esta noche la visita de Atlético Platense. Ambos equipos vienen con una campaña pobre. Se enfrentan en El Fortín de las Morochas, desde las 21.30, con arbitraje del ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Roberto Smith y el cordobés Alejandro Zanabone.

Hoy

21 Instituto vs Ferro

21.30 Argentino (J) vs Platense

Viernes 15

21 Oberá vs Atenas (C)

21 Quimsa vs La Unión Fsa.

Sábado 16

11.30 Independiente (O) vs Ferro

Domingo 17

19.10 San Lorenzo vs Boca

20.30 Unión (Sf) vs Atenas (C)

22 Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Miércoles 27

21 San Lorenzo vs Obras

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Argentino (J)

Jueves 28

21 Oberá vs Platense

Le resta a Argentino

Noviembre

14/11 (L) Club Atlético Platense

27/11 (V) Independiente de Oliva

29/11 (V) Instituto Central Córdoba

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva