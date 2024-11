Batacazo de Boca Jrs. ante Oberá, en Misiones

Boca Juniors metió un puntazo anoche en Misiones, al derrotar a Oberá TC por 83 a 81. Además Obras le ganó a Quimsa 78 a 74. Detalle:

Anoche

Obras 78 vs Quimsa 74

Oberá 81 vs Boca 83

Hoy

San Martín (C) vs La Unión Fsa.

Riachuelo (Lr) vs Zárate Basket

Jueves 7

21 Independiente (O) vs San Lorenzo

21.30 Atenas (C) vs Olímpico (Lb)

Viernes 8

22 Quimsa vs Zárate Basket

Sábado 9

11.30 Boca vs Obras

19 Riachuelo (Lr) vs Olímpico (Lb)

21 Atenas (C) vs San Lorenzo

Domingo 10

21 La Unión Fsa. vs Regatas (C) Oberá vs Independiente (O)

21.30 Peñarol (Mdp) vs Obras.