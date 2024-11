Yasmany Fundora llegaría el viernes a Junín

Yasmany Fundora Arrechavaleta es el nuevo refuerzo de Argentino de Junín para la Liga Nacional de Básquetbol.

El pivot cubano, de 2.01 de estatura, llegaría este viernes a nuestra ciudad e inmediatamente entrenaría con el plantel profesional. En el año 2022 jugó para “Los Infernales” de Salta Básquet, donde sufrió una fractura en su mano derecha.

En el 2023 vistió la camiseta de Pico Fútbol y actualmente viene de jugar en Ecuador.

Ganó San Martín

San Martín le ganó anoche a La Unión de Formosa 76-71 y se metió de lleno en el lote de los del medio de la tabla posicional.

Hoy juegan Independiente vs San Lorenzo y Atenas con Olímpico.

Hoy

21 Independiente vs San Lorenzo

21 Atenas vs Olímpico

Sábado 9

11.30 Boca vs Obras

19 Riachuelo (Lr) vs Olímpico (Lb)

21 Atenas (C) vs San Lorenzo

Domingo 10

21 La Unión Fsa. vs Regatas (C)

Lunes 11

19.30 Instituto vs San Lorenzo

21 Oberá vs Independiente (O)

21.30 Peñarol (Mdp) vs Obras

Martes 12

20 Zárate Basket vs Platense

21 Atenas (C) vs Ferro

22.10 Olímpico (Lb) vs Quimsa

Miércoles 13

21 Unión (Sf) vs Independiente (O)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Riachuelo (Lr) vs La Unión Fsa.

Jueves 14

21 Instituto vs Ferro

21.30 Argentino (J) vs Platense