Perdió Argentino

Argentino tampoco pudo ganar en Santiago del Estero, ante Quimsa. Anoche perdió 100 a 75 y suma 4 derrotas al hilo en este torneo.

El esta vez sintió la ausencia de Jonatan Slider en el goleo y, por supuesto, lo que le puede aportar un foráneo que por ahora no tiene.

Para destacar, un segundo cuarto brillante de Argentino donde –literal- pasó por arriba a Quimsa.

Mañana el Turco cruza el puente y se va a la ciudad de La Banda, para enfrentar a Ciclista Olímpico en otro juego “chivo”.

Anoche

Regatas (C) 81 vs Oberá 83

Ferro 73 vs San Lorenzo 77

Hoy

21.30 La Unión Fsa. vs Unión (Sf)

22.10 Obras vs Riachuelo (Lr)

Jueves 31

21 Independiente (O) vs Instituto

21.30 San Martín (C) vs Oberá

22 Olímpico (Lb) vs Argentino (J).