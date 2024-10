Cómoda victoria de Ciclista sobre Unión

Ciclista Juninense se rehabilitó ante Unión de Mar del Plata y se acomodó nuevamente en la tabla posicional. Anoche se impuso por un claro 72 a 48, haciendo fácil presa de un quinteto marplatense que todavía no puede hacer pie en el campeonato.

Al Verdirrojo le costó un cuarto tomarle las marcas a la visita. Después fue prácticamente un monólogo dominando el rebote de los cristales con las torres gemelas Centeno-Villa Toro y funcionando como un relojito en la ofensiva donde lideró Nicolás Reynoso, quien contó con un muy buen acompañamiento del mismo Centeno, Bruera y Alluchón.

El torneo no da respiro. Mañana jueves llega al Coliseo Deportivo Viedma, en un partido que se las trae.

Anoche

Pico Fc 64 vs Quilmes (Mdp) 67

Racing (Ch) 68 vs Dep. Viedma 69

Pergamino Básquet 101 vs Villa Mitre (Bb) 78

Comunicaciones 74 vs Independiente (Sde) 68

Hoy

21 Rocamora vs Pilar

21.30 Centenario (Vt) vs San Isidro

21.30 Barrio Parque vs Provincial (R)

22 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

Mañana

20.30 El Talar vs Lanús

21.30 Ciclista (J) vs Dep. Viedma

22 Montmartre vs Amancay (Lr).