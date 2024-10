Argentino recibe a Peñarol de Mar del Plata

Argentino buscará hoy su primera victoria en el campeonato, cuando desde las 21 reciba la visita de Peñarol de Mar del Plata.

El Milrayitas marplatense es otro de los equipos que se armó para pelear arriba. Duro, complicado y con arrestos de suerte que lo acompañan desde años anteriores.

Sin dudas un buen partido de básquet para ver y disfrutar en El Fortín de las Morochas, con arbitraje del capitalino Diego Rougier y los cordobeses Alejandro Zanabone-Alberto Ponzo.

Hoy

21 Argentino (J) vs Peñarol (Mdp)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Boca

22.10 Atenas (C) vs Instituto

Mañana

21 Unión (Sf) vs Platense

21.30 Oberá vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 23

21 Zárate Basket vs Peñarol (Mdp)

Jueves 24

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Viernes 25

22 Boca vs Peñarol (Mdp).