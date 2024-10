Argentino comienza su periplo en la 2024/25

Argentino pone en marcha una nueva ilusión en la Liga Nacional de Básquetbol.

A las 21 debuta ante el poderoso Oberá Tenis Club, equipo que se armó para pelear el campeonato y que viene de vapulear en Mar del Plata a Peñarol por 97 a 78 y haciéndole un “precio especial”.

Un estreno difícil para el Turco, con un equipo nuevo y ante un rival complicado.

Bueno árbitros para el debut. Dirigirán los capitalinos Oscar Brítez-Roberto Smith y el mendocino Pablo Leyton.

Anoche

Platense 83 vs Independiente (O) 87

La Unión Fsa. 75 vs Instituto 76

Hoy

20 Ferro vs Unión (Sf)

21 Argentino (J) vs Oberá

22 Quimsa vs Regatas (C)

Mañana

21 Zárate Basket vs Independiente (O)

22 Olímpico (Lb) vs Boca Juniors.