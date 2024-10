Gran victoria de Ciclista en su debut

Ciclista Juninense logró un punto de oro en su debut en La Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche le ganó a Racing de Chivilcoy por 67 a 62 y picó en punta en el campeonato.

No fue un partido fácil para el Verdirrojo, pero en el balance general no lo mereció perder. Es más, lo ganó bien. Y lo ganó bien porque supo cómo ganarlo. Lo planteó bien desde el vamos con una defensa que lució impecable durante todo el desarrollo del juego y lo ejecutó bien en ataque tomando las mejores opciones de tiro a la canasta.

Por supuesto que tiene mucho para corregir y mejorar. Pero esto recién empieza y es mucho más conveniente corregir ganando sobre la marcha, que perdiendo. Y Ciclista ganó bien, dejando sentado el precedente que va a ser difícil ganar en Junín.

Dos tareas sobresalientes de Nicolás Reynoso y Augusto Bruera, que en el cierre del partido fue determinante.

Promisorio debut de Tyronn Mosley, algo faltó de estado físico todavía y con mucho para mejorar en defensa.

Este sábado llega Pergamino Basket al Coliseo del Boulevard.

La fecha

Anoche

Zona Sur A - Gimnasia de La Plata 80 vs Tomás de Rocamora 77

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata 60 vs Deportivo Viedma 78

Zona Sur B - Pico FC 55 vs Pergamino Básquet 77

Zona Sur B - Ciclista Juninense 67 vs Racing de Chivilcoy 62

Zona Norte B - Salta Basket 51 vs Independiente BBC 76

Hoy

Zona Sur A - Hispano Americano vs El Talar

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Provincial de Rosario

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Barrio Parque

Zona Norte B - Amancay de La Rioja vs Villa San Martín.