Ciclista le ganó a Centenario de Venado Tuerto

Anoche en el Coliseo del Boulevard, Ciclista Juninense jugó su segundo partido amistoso de pretemporada. Derrotó a Centenario de Venado Tuerto por 94 a 86.

Gran presentación para los hinchas –que en buen número se dieron cita en el Coliseo- de Lucas Di Muccio. Un tirador con una muy buena mano (5 triples) que metió 21 goles y se erigió como la figura del partido.

Después, Nicolás Reynoso –que repite temporada- es garantido. Buen trabajo de Augusto Bruera y sorprendió el progreso de Samuel Villa Toro.

Un párrafo aparte para el extranjero Richard Washington, quien se vino a probar. Buena mano, ágil, saltarín para los rebotes y ve las ofensivas con claridad. Un poco liviano para la defensa.

Habrá que ver qué pasa con Tyronn Mosley, quien ya firmó contrato y sale hoy de EEUU hacia Argentina. Tendrá que ganarse el puesto. Si no convence, se vuelve ipso facto.

Por lo pronto, este miércoles llega Regatas de San Nicolás, en lo que será el tercer amistoso de la pretemporada.

Otros amistosos

25/09 vs Regatas (SN) - Local - 21.00.

27/09 vs El Talar - Local - 21.00.

02/10 vs Regatas (SN) - Visitante - 21.00.

06/10 vs El Talar - Visitante - 19.00.