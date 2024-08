El minibásquetbol reanudó con la fecha 13

Ayer se reanudó la competencia de minibásquetbol local, luego del receso obligado por las vacaciones de invierno.

La fecha 13 tuvo lugar de manera parcial, dado que las tiras donde competía el club Los Indios fueron postergadas y oportunamente serán reprogramadas. Detalle:

Resultados

Fecha 13

Cancha 9 de Julio

u13 9 de Julio 61 vs El Linqueño 69

u10 9 de Julio 20 vs El Linqueño 0

u12 9 de Julio 20 vs El Linqueño 0

Cancha Argentino

u13 Argentino 31 vs Cavul 34

u12 Argentino A 48 vs Cavul A 58

u10 Argentino A 38 vs Cavul 6

u12 Argentino A 54 vs Cavul B 19

Cancha Sarmiento

u13 Sarmiento 58 vs Ciclista 54

u12 Sarmiento 46 vs Ciclista 68

u10 Sarmiento 0 vs Ciclista 20

Cancha San Martín

u12 San Martín 37 vs Alsina 93

u10 San Martín 20 vs Alsina 0



Cancha Porteño (postergado)

Porteño vs Junín/CLI B

Cancha Los Indios (postergado)

Los Indios A vs Social

Libre: Argentino “B”

Próxima fecha

Decimacuarta (10/8)

Sarmiento vs Junín/CLI B

San Martín vs Ciclista

9 de Julio vs Alsina

Argentino A vs El Linqueño

CLI A vs Cavul

Social vs Argentino B

Libre: Porteño

Decimaquinta (17/8)

Argentino B vs Cavul

El Linqueño vs CLI A

Alsina vs Argentino A

Ciclista vs 9 de Julio

Junín/CLI B vs San Martín

Porteño vs Sarmiento

Libre: Social.