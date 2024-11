Porteño recibió el trofeo U12 en Chacabuco

Ayer se completó la fecha 20 del minibásquet local, que oportunamente había quedado pendiente en el calendario anual del torneo local.

Porteño de Chacabuco recibió el trofeo en la ciudad de Chacabuco, por haberse alzado con el título de la categoría U12.

Además Los Indios fue premiado en U13 (amplia cobertura en el suplemento Más Deportivo de mañana lunes).

Fecha 20

Cancha Cavul

u13 Cavul 56 vs Ciclista 62

u12 Cavul A 63 vs Ciclista 89

u10 Cavul 0 vs Ciclista 20

u12 Cavul B 21 vs Ciclista 77

Cancha Argentino

u13 Argentino 53 vs San Martín 49

u10 Argentino A 0 vs San Martín 20

u12 Argentino A 78 vs San Martín 39

Cancha El Linqueño

u10 El Linqueño 0 vs Alsina 20

u12 El Linqueño 0 vs Alsina 20

Cancha Social

u10 Social vs Club Junín (amistoso)

u13 Social 18 vs Los Indios B 108

u12 Social 0 vs Los Indios B 20

Cancha Los Indios

u13 Los Indios A 88 vs Sarmiento 0

u10 Los Indios vs Sarmiento (amistoso)

u12 Los Indios A 20 vs Sarmiento 0

Cancha Porteño

u10 Porteño 20 vs Argentino B 0

u12 Porteño B 48 vs Argentino B 8

u12 Porteño A 98 vs Argentino B 2

Libre: 9 de Julio.