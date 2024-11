Los Indios fue el campeón en categoría U13

Esta sábado se completó la fecha 20 del minibásquet local, que en su oportunidad quedó postergada.

Los Indios le ganó a Sarmiento y se coronó en U13, redondeando un año 2024 cargado de emociones y con grandes campañas, no solo en el orden local, sino provincial y nacional.

Fecha 20

Cancha Cavul

U13 Cavul 56 vs Ciclista 62

U12 Cavul A 63 vs Ciclista 89

U10 Cavul 0 vs Ciclista 20

U12 Cavul B 21 vs Ciclista 77

Cancha Argentino

U13 Argentino 53 vs San Martín 49

U10 Argentino A 0 vs San Martín 20

U12 Argentino A 78 vs San Martín 39

Cancha El Linqueño

U10 El Linqueño 0 vs Alsina 20

U12 El Linqueño 0 vs Alsina 20

Cancha Social

U10 Social vs Club Junín (amistoso)

U13 Social 18 vs Los Indios B 108

U12 Social 0 vs Los Indios B 20

Cancha Los Indios

U13 Los Indios A 88 vs Sarmiento 0

U10 Los Indios vs Sarmiento (amistoso)

U12 Los Indios A 20 vs Sarmiento 0

Cancha Porteño

U10 Porteño 20 vs Argentino B 0

U12 Porteño B 48 vs Argentino B 8

U12 Porteño A 98 vs Argentino B 2

Libre: 9 de Julio