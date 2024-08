Juan Ávila es el nuevo confirmado de Ciclista

El verdirrojo se sigue armando para disputar la Liga Argentina 2024-2025 y, como adelantó Democracia, había negociaciones avanzadas con el juninense Juan Ávila.

Finalmente llegaron a buen puerto ambas partes y el tirador regresará al club que lo vio nacer.

Ávila hizo todas las divisiones formativas en Ciclista Juninense, luego tuvo un paso como ficha juvenil en Sarmiento, disputando la Liga Federal.

Posteriormente, en la misma categoría, tuvo pasos por Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Olimpia de Catamarca y Santa Paula de Gálvez.

En la Liga Argentina tuvo dos pasos: Parque Sur de Concepción del Uruguay y Del Progreso de General Roca, Río Negro. En aquella oportunidad le tocó quedar eliminado ante el verdirrojo, en play-off de reclasificación, 2-1. Y vuelve para intentar dar el salto.

El plantel por ahora está conformado por los bases Matías Alluchón y Alan Noguera, los perimetrales Nicolás Reynoso y Juan Ávila, y el interno colombiano Samuel Villa Toro.

Viedma confirmó a Tabieres

El conjunto rionegrino continúa el armado del plantel para la Temporada 2024/25 de La Liga Argentina de Básquet y confirmó a su segundo jugador: el experimentado pivote Maximiliano Tabieres.

Luego de una gran temporada, el "Rey" Tabieres renovó su contrato con Depo para darle inicio a su octava etapa en la institución.

En ese sentido, Viedma cuenta un año más con el jugador con más partidos disputados con la camiseta del club (291) y el segundo máximo anotador, con 2622 puntos convertidos.

Su renovación se suma a la reciente confirmación de Guillermo Bogliacino como entrenador y a la continuidad de Mariano Marina, conformando así la columna vertebral del equipo rionegrino para la próxima temporada.

Zenclussen vuelve a Comu

Comunicaciones de Mercedes contará con Cristian Zenclussen como uno de sus bases para la temporada 24/25 de La Liga Argentina. El aurinegro selló la incorporación del jugador que ya tuvo su paso por el club en la temporada pasada de La Liga Nacional. Ahora la dirigencia sigue enfocada en cerrar la contratación de otras piezas que conformarán la plantilla (algunas muy adelantadas) que representará al aurinegro en su regreso a la segunda categoría del básquet nacional.

Zenclussen nació en Santa Fe y con 26 años llegó a Comunicaciones tras haber jugado en la temporada anterior en el equipo de Mercedes, Castro de Chile y en los últimos tiempos en Guerreros de Ecuador. De esta manera el base vuelve a La Liga Argentina, donde fue jugador clave en las finales de la temporada 22/23 en Ameghino de Villa María.

Suma a un chileno

Comunicaciones sigue con el armado del plantel para la exigente temporada que se viene en la Liga Argentina. A los ya fichados Matías Eidintas y Cristian Zenclussen, se suma ahora el alero chileno Fabián Martínez, que viene de cerrar su participación en la liga Nacional de Chile jugando en CD Valdivia.

Martínez nació el 3 de abril de 2000. Mide 1.94 de altura y juega en el puesto de alero. En Valdivia promedió en 26 juegos 12 puntos, 3.6 rebotes y 1.7 asistencias. Su tiempo en cancha fue de 23.6 minutos por partido.

Domínguez dirigirá Rocamora

Tomás de Rocamora continúa dando pasos para el armado de su estructura de cara a La Liga Argentina de Básquetbol 2024-25 y en la jornada de este miércoles se confirmó que Cristian Domínguez será el entrenador en jefe del equipo.

El coach tuvo pasos como asistente de Cristian Santander y Juan Manuel Varas en la categoría, además de haber dirigido otras categorías masculinas con muy buenos resultados.

Un conocido de la casa y que está empapado de lo que es esta categoría conducirá de aquí en más los destinos del equipo. Cristian Domínguez aceptó este lindo desafío y no ocultó su satisfacción por la propuesta que le hicieron y que posibilitó su retorno a la institución.

"La posibilidad de volver se da tras un llamado del director Deportivo Martín Franzolini comentándome cómo fue que se armó una Comisión nueva para la categoría y las ganas que ellos tenían de sumarme tras lo que había sido mi paso por el club. Para mí es una alegría enorme, estoy más que feliz de volver a un lugar donde me trataron muy bien. Me siento muy contento por esta oportunidad y es un lindo desafío que me brindan", comenzó diciendo.

Respecto de lo conversado con Martín Franzolini y la Comisión, informó que "lo que más me pidieron en la reunión que tuvimos fue darles rodaje y una continuidad a los chicos del club que ya han tenido participación en entrenamientos y minutos en cancha; la idea es continuar dándoles más tiempo y poder armar un equipo en el que los chicos tengan minutos en cancha".

"Por supuesto que, en función de eso, trataremos de lograr el equipo más competitivo que podamos para poder llevar adelante esta Liga Argentina. Que los jugadores puedan crecer durante este proceso", agregó.

Respecto del resto del cuerpo técnico, Domínguez comentó que "por ahora no hay otros nombres. Sí voy a estar rodeado de la gente del club, como Noberto Santini, Leonardo Domínguez, Lali González y Sabrina Scévola, que son quienes ya están trabajando y estarán dentro de la estructura".

En un último punto se refirió a un horizonte a seguir en esta campaña: "El objetivo principal es poder armar el equipo más competitivo que podamos e ir creciendo con la competencia", afirmó.

Domínguez, de 40 años, llegó a Rocamora por primera vez en 2016 y estuvo hasta el año 2019. Ni bien arribó, se desempeñó como segundo asistente de Cristian Santander. En 2017 cumplió igual función con Juan Manuel Varas y en 2018 estuvo a cargo de la preparación física del equipo. Con Varas, además fue asistente en una exitosa camada U19 que llegó a los primeros planos a nivel provincial y nacional.

Como entrenador en categorías intermedias, Domínguez fue Campeón Provincial U17 llegando después a Cuartos de Final a nivel nacional. Con la U13 Masculina, también logró el Subcampeonato Provincial y Semifinales Nacionales en 2017; mientras que en 2018, con la que ya fue un equipo U14, logró un tercer puesto en un certamen internacional disputado en España.