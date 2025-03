Confirmaron el fixture del torneo que inicia el 29

El campeonato local de minibásquetbol comienza el próximo sábado 29 del corriente mes. Estas son las dos primeras fechas:

1º Fecha (29-3)

Porteño A vs Porteño B U13

Porteño vs Junín U11

Porteño vs Junín U9

Alsina vs Ciclista U13

Alsina vs Ciclista U11

San Martín vs Argentino B U13

San Martín vs Argentino B U11

Cavul A vs Cavul B U13

Cavul A vs Cavul B U11

Cavul A vs Cavul B U9

Argentino A vs Social U13

Argentino A vs Social U11

Argentino vs Social U9

Sarmiento vs Los Indios U13

Sarmiento vs Los Indios U11

Sarmiento vs Los Indios U9

9 de Julio vs El Linqueño U13

9 de Julio vs El Linqueño U11

9 de Julio vs El Linqueño U9

Segunda fecha (5-4)

9 de Julio vs Porteño A U13

9 de Julio vs Porteño B U13

9 de Julio vs Porteño U11

9 de Julio vs Porteño U9

El Linqueño vs Sarmiento U13

El Linqueño vs Sarmiento U11

El Linqueño vs Sarmiento U9

Los Indios vs Argentino A U13

Los Indios vs Argentino A U11

Los Indios vs Argentino U9

Social vs Cavul A U13

Social vs Cavul A U11

Social vs Cavul A U9

Cavul B vs San Martín U13

Cavul B vs San Martín U11

Cavul B vs San Martín U9

Argentino B vs Alsina U13

Argentino B vs Alsina U11

Ciclista vs Junín U11

Ciclista vs Junín U9.