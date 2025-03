Este sábado comenzó la temporada 2025

Finalmente comenzó la actividad del minibásquetbol en nuestra ciudad.

Este sábado hubo partidos en Junín, General Viamonte, Chacabuco y Lincoln.

Resultados

Cancha Porteño

U11 Porteño 53 vs Club Junín 28

U9 Porteño 20 vs Club Junín 0

U13 Porteño A GP vs Porteño B PP

Cancha Alsina

U13 Alsina 38 vs Ciclista 51

U11 Alsina 8 vs Ciclista 130

Cancha San Martín

U13 San Martín 82 vs Argentino B 18

U11 San Martín GP vs Argentino B PP

Cancha Cavul

U11 Cavul A 48 vs Cavul B 50

U9 Cavul A 20 vs Cavul B 0

U13 Cavul A 29 vs Cavul B 76

Cancha Argentino

U13 Argentino A 64 vs Social 26

U11 Argentino A 83 vs Social 8

U9 Argentino GP vs Social PP

Cancha Sarmiento

U13 Sarmiento 24 vs Los Indios 56

U11 Sarmiento PP vs Los Indios GP

U9 Sarmiento 0 vs Los Indios 20

Cancha 9 de Julio

U13 9 de Julio GP vs El Linqueño PP

U11 9 de Julio GP vs El Linqueño PP

U9 9 de Julio GP vs El Linqueño PP

Proxima fecha

Segunda

9 de Julio vs Porteño A

9 de Julio vs Porteño B

El Linqueño vs Sarmiento

Los Indios vs Argentino A

Social vs Cavul A

Cavul B vs San Martín

Argentino B vs Alsina

Ciclista vs Junín.