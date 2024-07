Masino: “La Comisión sabía que yo me iba”

Horacio Masino, expresidente de Argentino de Junín, le contó a Democracia los motivos de su alejamiento de la entidad del barrio de las Morochas.

Dijo: “A fines de abril, principios de mayo, tomé la decisión de irme del club. Pedí una reunión con la comisión directiva, éramos unos diez más o menos, y les comuniqué que fuese cual fuese el resultado -mantener la categoría o no- mi alejamiento iba a ser posterior a esa fecha.

Pedí una reserva del caso, solamente lo sabían además mi esposa y mis dos hijos. La idea fue anunciarlo con tiempo que me iba, pero mantenerlo en reserva para el común de la gente. La verdad todos se comportaron bárbaro, nadie dijo nada.

Esperamos que termine el campeonato el 2 de junio y a los pocos días me tomé una licencia a sabiendas de lo que venía. Preparé un informe de situación económica del club y demás y se lo entregué al vicepresidente para que ellos tomaran cartas en el asunto.

Las razones son de agotamiento. Cinco años en el cargo es mucho. Me quedaba un año más de mandato y yo mismo me sentía sin fuerzas para poder continuar. Además estaba descuidando la familia y el trabajo. Fue un mix de situaciones y decidí dar un paso al costado”.

Consultado sobre los estudios cardiológicos, dijo: “Es totalmente cierto que me hice estudios cardiológicos. Tengo antecedentes familiares, de hecho mi padre falleció de un infarto. Un fin de semana, podando en casa. sentí una molestia que no me gustó. Llamé al médico, Dr. Albarracín que también está en el club, y me revisó haciéndome algunos estudios de rutina. Pero me aconsejó un cateterismo. Me lo hice, dio todo bien gracias a Dios. Después de lo que se sufrió esta temporada, las arterias resistieron bien (risas).

Hay gente que asoció que me fui con la parte cardiológica, pero no fue así. Me vino bien hacerme este estudio porque es más profundo y es para quedarse tranquilo”, concluyó.

Mañana, las finales

Instituto Central Córdoba y Boca Juniors comenzarán desde mañana sábado 6 -y luego el lunes 8-la final por el título de la Liga Nacional de Básquetbol en la capital cordobesa.

Luego el jueves 11 y sábado 13, la serie se trasladará a La Bombonerita. De ser necesarios más juegos de desempate van así: El 16 en el Sandrín, el 19 en La Boca y el 22 en Córdoba.