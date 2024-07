San Martín recibe a Los Indios en busca del tetracampeonato

San Martín aguarda esta noche por Los Indios en el Bastión de Belgrano. A las 21.30 se disputará la revancha de la final de primera división, que tiene adelantado al Celeste 1-0 sobre el Canario.

Un triunfo dejará el título en el barrio Belgrano y por ende el tetracampeonato, dado que San Martín sumará 4 preseas consecutivas a sus vitrinas.

Dirigirán Franco Anselmo, Luciano Maidana y Julián Spighi.

9 de Julio, arriba

Anoche comenzó la final de U15. En el Coliseo 9 de Julio ganó sobre Ciclista 55-36 y se llevó la definición al Obelisco donde mañana se jugará el desquite.

Hoy

2° Semifinal de U17

Club Argentino

19.30 Argentino vs El Linqueño

2° Semifinal de U17

Club Los Indios

19 Ciclista vs Los Indios

2° Final de Mayores

Club San Martín

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 6

2° Final de U15

Club 9 de Julio

18 9 de Julio vs Ciclista

1° Final de U21

Club Los Indios

20 Los Indios vs Argentino

Domingo 7

3° Final de Mayores

Lunes 8

3°Juego de semi de U17

3° Juego de semi de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con la final

Martes 9

3°Final de U15

2°Final de U21

Miércoles 10

1° Juego final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Jueves 11

3°Juego final de U21

Viernes 12

2° Final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 3° final

Domingo 14

3° Juego final de U17

(°) Este juego es el hipotético que alguna semifinal requiera 3° juego y la final también.

Desarrollo de play off

Play off

U15

Final: Ciclista 36 (0) vs 9 de Julio 55 (1)

U21

Final: Argentino vs Los Indios

U17

Semis

Los Indios 66 (0) vs Ciclista 91 (1)

El Linqueño 70 (1) vs Argentino 61 (0).