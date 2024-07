San Martín se llevó la definición al Bastión

San Martín trabajó duro y parejo anoche para quebrar la resistencia de Los Indios, en el inicio de la final en el estadio Tomás Corrado. Terminó ganando 77 a 71 y quedó a un paso de tetracampeonato de primera división de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los Indios puso un equipo liviano en la cancha y complicó al Celeste de movida (21-16). A San Martín le llevó más de un cuarto ajustar las marcas y tomar las riendas del juego, logrando equilibrar las acciones hacia el cierre del primer tiempo que lo vio ganador 33-31.

Ya en el complemento, San Martín sacó nueve y mantuvo lejos de todo peligro el resultado, con una gran tarea de Lucas Lombardi.

Los Indios nunca bajó los brazos. Peleó el partido hasta el final con un Guido Pinelli intratable y un Arrascaete peleando contra viento y marea en la pintura, pero no le alcanzó. Mañana 21.30 en el Bastión de Belgrano se disputará la revancha (Anselmo-Maidana-Spighi).

Anoche

1° Juego de final de mayores

Club los Indios

Los Indios 71 (0) vs San Martín 77 (1)

1° Juego de semi de u17

Club Ciclista

Los Indios 66 (0) vs Ciclista 91 (1)

1° Juego de semi de u17

Club El Linqueño

El Linqueño 70 (1) vs Argentino 61 (0)

Hoy

1° Final de U15

Club Ciclista

19 Ciclista Vs 9 de Julio (Geada-Alvarez-Taró)

Viernes 5

72° Semifinal de U17

Club Argentino

19.30 Argentino vs El Linqueño

2° Semifinal de U17

Club Los Indios

19 Ciclista vs Los Indios

2° Final de Mayores

Club San Martín

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 6

2° Final de U15

Club 9 de Julio

18 9 de Julio vs Ciclista

1° Final de U21

Club Los Indios

20 Los Indios vs Argentino

Domingo 7

3° Final de Mayores

Lunes 8

3°Juego de semi de U17

3° Juego de semi de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con la final

Martes 9

3°Final de U15

2°Final de U21

Miércoles 10

1° Juego final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Jueves 11

3°Juego final de U21

Viernes 12

2° Final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 3° final

Domingo 14

3° Juego final de U17

(°) Este juego es el hipotético que alguna semifinal requiera 3° juego y la final también.

