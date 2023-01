Ciclista le ganó a Quilmes de punta a punta

Ciclista Juninense se hizo fuerte en casa y le ganó a Quilmes de Mar del Plata por 81 a 72.

Nunca dejó dudas el Verdirrojo que fue el mejor durante el desarrollo del juego, para afirmarse en la segunda colocación de la tabla posicional.

Sacó ocho puntos de movida con Lisandro Fernández como primera arma ofensiva y castigando de afuera con Bello y Chiabotto.

En el segundo cuarto se mantuvo cambiando los actores en la ofensiva. Gran pasaje de Manuel Lambrisca (4 dobles) y un oportuno cierre de Acosta encontrando el gol sobre la chicharra para un primer tiempo ganador de 35-28.

La clave estuvo en el tercer cuarto. Acá apareció Lisandro Fernández (3 triples, 4 dobles y 3 simples) a quien Quilmes no lo pudo parar por más que ensayó mil variantes defensivas.

Este tramo del partido fue lo mejor que ofreció Quilmes en el juego, pero no le lució porque Ciclista fue una tromba.

Con 31 puntos el Verdirrojo dio por tierra con cualquier intento Cervecero de recuperarse en el marcador.

En el último cuarto se lo vio muy sólido defensivamente a Ciclista Juninense. Hizo un cierre sin fisuras y dejó el resultado lejos del alcance de su adversario de turno, casi restando 4 minutos para la chicharra final.

Llegaron más triples, dos de Acosta y uno de Fernández, pasando por el aporte de Jerez y la eficacia en los libres de Lambrisca y Varisco.

Impecable arbitraje de Alejandro Trías, Franco Ronconi e Iván Andereggen.

El próximo sábado el Verdirrojo juega en Concordia ante Estudiantes, en un riesgoso viaje al norte entrerriano.

Anoche

Tucumán Basquet 91 vs Salta Basket 100

Ciclista (J) 81 vs Quilmes (Mdp) 72

Echagüe 77 vs San Isidro 74

Barrio Parque 91 vs Jachal (Sj) 81

Hoy

21 Dep. Viedma vs La Unión (C)

Martes 31

20 Lanús vs Zárate Basquet

21 Balsuar Central (Ceres) vs Jachal (Sj)

21 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

22 Villa San Martín vs Gepu

22 Montmartre vs Salta Basket

Miércoles 1

21 Pergamino Basquet vs Pico F.C.

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Jueves 02

21.30 Sarmiento (R) vs Tucumán Básquet

Viernes 03

20.30 Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

21 Colón (Sf) vs Barrio Parque

21 Racing (Ch) vs Pico F.C.

21.30 Villa San Martín vs Tucumán Básquet

21.30 Pilar vs Parque Sur

Ciclista en 2023

04/02 Estudiantes (C) vs Ciclista

06/02 La Unión vs Ciclista

09/02 Ciclista vs Villa Mitre

14/02 Ciclista vs Viedma

20/02 Ciclista vs Pico FC

22/02 Zárate vs Ciclista

03/03 Ciclista vs Hispano

10/03 Pilar vs Ciclista

19/03 Racing CH vs Ciclista

29/03 Ciclista vs Pergamino.