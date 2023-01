Argentino perdió con Regatas en Corrientes

Argentino luchó toda la noche contra un equipo superior y no pudo en Corrientes.

Regatas y Cia. le tiraron la localía encima en el último cuarto y fue victoria del Fantasma por 85-82.

Argentino tuvo tres cuartos muy buenos donde dominó a su adversario de turno, pero en los diez finales no tuvo resto y terminó cediendo el resultado en manos de su adversario de turno.

El partido terminó en la madrugada de hoy, dado que empezó tarde y fue bastante cortado en su desarrollo basquetbolístico.

Mañana Argentino juega en Formosa ante La Unión cerrando la gira por el norte del país.

Anoche

Instituto 95 vs Quimsa 88

Regatas (C) vs Argentino (J)

Hoy

20 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Lunes 30

19.30 Obras vs Ferro

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

22 Oberá vs San Lorenzo

Martes 31

21 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

Miércoles 1

20 Boca vs Ferro

21 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr)

22 Comunicaciones vs San Lorenzo

Jueves 2

21 San Martín (C) vs Regatas (C)

21.10 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Atenas

Viernes 3

21 Unión (Sf) vs San Lorenzo

Sábado 4

21 Gimnasia (Cr) vs Independiente (O)

22 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

Domingo 5

20 Platense vs San Martín (C)

Lunes 6

20 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

Fixture Turco

Enero 2023

30/01 21.30 La Unión vs Argentino

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino.