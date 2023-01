Argentino cierra la gira en Formosa

Argentino se presenta esta noche en Formosa donde cierra la gira por el norte del país.

En esta oportunidad visitará a La Unión, desde las 22, buscando una victoria en la ruta.

Dirigirán los platenses Alejandro Chiti-Maximiliano Cáceres y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Anoche

Unión (Sf) 78 vs Olímpico (Lb) 84

Lunes 30

19.30 Obras vs Ferro

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

22 Oberá vs San Lorenzo

Martes 31

21 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

Miércoles 1

20 Boca vs Ferro

21 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr)

22 Comunicaciones vs San Lorenzo

Jueves 2

21 San Martín (C) vs Regatas (C)

21.10 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Atenas

Viernes 3

21 Unión (Sf) vs San Lorenzo

Sábado 4

21 Gimnasia (Cr) vs Independiente (O)

22 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

Domingo 5

20 Platense vs San Martin (C)

Lunes 6

20 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

Fixture Turco

Enero 2023

30/01 21.30 La Unión vs Argentino

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino