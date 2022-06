Guido Pinelli: "Tuve más minutos que la otra temporada y eso me puso muy contento"

Ciclista Juninense terminó la temporada de la Liga Argentina y muchos de los protagonistas siguen haciendo su balance de año. En este caso, Democracia dialogó con Guido Pinelli, uno de los juveniles de mejor nivel de esta temporada y dejó varios conceptos.

Balance de temporada

"El balance en la Liga Argentina fue más que positivo. Cada minuto que entré traté de dar lo mejor. Tuve todavía más minutos que la temporada pasada y eso me puso re contento porque hay avance. Me estoy preparando para la próxima temporada todavía mejor de lo que me preparé para la última".

Su futuro

"Sobre mi futuro no sé nada. Terminó todo hace muy poco. No se si voy a seguir o no. Me encantaría seguir. Es el club de mi vida, pero aún no se nada".

El torneo local

El torneo de la AJB está durísimo. Nos hace falta mucha altura, damos muchas ventajas desde lo físico. Eso nos la hacen pagar todos los equipos. Nos enfrentamos con clubes muy buenos que les ganamos los primeros tres cuartos pero a la larga nos terminan dando vuelta el partido porque tenemos rotación corta y en los finales no damos más.

Si clasificamos a playoff haremos todo lo posible y trataremos de jugar igual a igual ante cualquier rival, aunque va a estar realmente complicado ir avanzando de fase".

El club Ciclista en su vida

"No hay nada que no me guste de Ciclista. Es el club donde crecí. Me gusta la pasión, los colores, el barrio, la gente, como se vive cada partido. Hay mucha familia. El club es mi segunda casa y trato de disfrutar cada momento".

El último plantel profesional

"El último plantel de Liga Argentina fue excelente. Es uno de los mejores grupos que me pudo haber tocado, creo yo para lo que me resta de carrera.

Siempre hablaba con Maxi Tamburini y me dijo que lo aproveche porque pocos grupos van a ser así. Los más grandes me contaban su experiencia. Éramos muy unidos, fuimos a todos lados juntos. Había mucha buena onda entre todos y se reflejó adentro de la cancha claramente", concluyó.

Oliva, 2 a 0 contra Zárate

En el Juego 2 de la serie de las Finales por el ascenso de LLA, el equipo de Oliva volvió a pisar fuerte de local y con autoridad derrotó a Zárate Basket por 86-77. De esta manera, se adelantó 2-0. Ahora buscará el máximo galardón en tierras bonaerenses.

Un gran inicio de cuarto para el local, siendo muy efectivo en las conversiones, especialmente a través de Lucio Reinaudi y de Joaquín Noblega. El partido hasta la mitad del cuarto fue muy friccionado, pero los de Oliva comenzaron a ser más efectivos y rápidamente sacaron una distancia de seis unidades (11-5).

Con el transcurrir de los minutos, los de Zárate comenzaron a fortalecer su ofensiva con Pascolatt y Brocal. Durante todo el segmento hubo una gran efectividad de tres puntos en los dos equipos, pero especialmente en el local. El cierre del primer parcial fue favorable a los cordobeses por 23-16.

El segundo cuarto continuó con la misma intensidad, se destacaron defensas muy duras complicando cada intento de penetración de ambos equipos.

Todo siguió así hasta la mitad del período, momento en el cual llegó la rotación en los planteles.

A dos minutos del final, y con un gran trabajo colectivo, la visita se adelantó en el marcador por 35 a 38. Pero la reacción de Independiente no tardó en llegar y rápidamente volvió a comandar las acciones para irse al descanso largo arriba por 39-38.

El tercer cuarto fue similar a los dos anteriores, pero poco a poco comenzó a crecer la figura de Alejandro Quigley en el local. El pivote dominó el tablero en ofensiva y junto a Giletto mantuvieron intactas las ilusiones del gran marco de público que se hizo presente en El Gigante.

También, Lucio Reinaudi fue un hombre importante en el local porque pudo dominar las acciones en ofensiva. Todo muy disputado hasta el cierre del tercer cuarto que también fue para los cordobeses por 62 a 56.

Otro comienzo de parcial propio de una final. Los de Zárate comenzaron a ser más efectivos, pero Quigley siguió siendo clave en la ofensiva del local. En tanto, en la visita tuvo un buen pasar Ignacio Cuassolo. La paridad era notoria, pero Reinaudi continuó desnivelando con sus ofensivas letales para el equipo cordobés. La visita, por su parte, intentó a través de Juan Baquero quien dominó los ataques. Faltando 1:35, el tablero marcaba 10 de diferencia (81-71).

Llegaron los minutos finales e Independiente pudo controlar y dominar las acciones, cerrando el juego de manera sólida y contundente.

En una noche mágica y con un Gigante colmado, los de Oliva ganaron 86-77 y pusieron la serie 2-0 a su favor.



Síntesis

Independiente (86): Lucio Reinaudi 26 – Salvador Giletto 13 – Joaquín Noblega 12 – Agustín Pautasso 17 - Alejandro Quigley 8 (Formación Inicial) - José Bione 4 – Nicolás Marcucci 4 - Benjamín Herrera 0 – Tomás Ramallo 2 – Ignacio Bednarek 0 - David Pérez 0 - Benjamín Giorgetti 0. DT. Martín González.

Zárate Basket (77): Rafael Banegas 4 – Federico Grun 7 – Facundo Pascolatt 18 – Agustín Brocal 16 – Damián Pineda 0 (Formación Inicial) Juan Baquero 10 – Ignacio Cuassolo 11 – Ángel Arévalo 6 – Emilio Serafini 5 – Román Márquez (n/j) – Juan Ibarra (n/j) – Facundo Mestre (n/j). DT. Juan Manuel Anglese. Proyección: 23 - 16; 39 - 38 (PT) 62 - 56; 86 - 77 (Final). Árbitros: Ariel Rosas – Alberto Ponzo – Romina Morales Ibarra. Estadio: Polideportivo Independiente D.S.C. (El Gigante).