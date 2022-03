Ciclista Juninense no pudo con Deportivo Viedma, el especialista en suplementarios

Ciclista perdió anoche en suplementario ante el líder del campeonato, Deportivo Viedma, por 102 a 101.

Ciclista recibió 8 triples en el primer tiempo. Luciano Ortiz y Lucas González (3 cada uno) y Francisco Michelli hicieron mella en la canasta juninense para lograr un parcial cómodo de 45-35.

Y el Verdirrojo también se mantuvo a fuerza de triples. Metió 6. Dos de Valentín Duvanced y Gian Franco Cinconi Bonetto, Valentín Feuillade y Valentín Costa. Pero siempre corrió de atrás.

Ya en el complemento Ciclista ajustó permanentemente las marcas, arrimó los números con un estupendo pasaje de Gian Franco Sinconi y tras robar una bola impensada en el cierre forzó el suplementario (84 iguales).

Y en el alargue le jugó de igual a igual, tuvo varias chances de ganar en el cierre, pero falló en la línea de tiros libres y terminó cediendo el resultado en manos de su adversario de turno.

Este domingo llega Quilmes de Mar del Plata al Coliseo del Boulevard.

Anoche

Estudiantes (T) 90 vs Central (Ceres) 101

Colón (Sf) 77 vs Rivadavia (Mza) 86

Hoy

21.30 Deportivo Norte vs Jachal

Jueves 31

21 Echagüe vs Rivadavia (Mza)

21 Colón (Sf) vs Independiente (Sde)

21.30 Salta Basket vs Central (Ceres)



Viernes 1 de abril

21.30 Villa San Martín vs Independiente (O)

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

Sábado 2

21.30 Echagüe vs Independiente (Sde)

Domingo 03

20 Libertad vs Deportivo Norte

21 Central (Ceres) vs Independiente (O)

Lunes 4

21.30 Ameghino vs Estudiantes (T)



Miércoles 6

21 Jachal vs Salta Basket

21 Independiente (O) vs Estudiantes (T)

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 San Isidro vs Villa San Martín

Viernes 8

(Última, fecha fija)

21 Barrio Parque vs Estudiantes (T)

21 Libertad vs Villa San Martín

21 Jachal vs Colón (Sf)

21.30 San Isidro vs Independiente (O)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista

________________________________

