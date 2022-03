Ciclista falló en el cierre y perdió en Chivilcoy

Ciclista jugó muy bien tres cuartos, menos el último. A pesar de la reacción final, pasó de dominador a dominado y fue letal.

El partido arrancó siendo parejo. Prácticamente no se sacaron ventaja en el primer cuarto. Los triples (Fernández-Barrales) del dueño de casa lo ayudaron a ganar 15-14, al tiempo que Valentín Duvanced hizo respetar a Ciclista en la cancha con una volcada impresionante seguida de un triple.

Ya en los segundos diez minutos Ciclista se asentó más en el piso de madera flotante y comenzó a edificar una victoria parcial.

Maximiliano Tamburini dio vuelta el partido con dos triplazos consecutivos (20-18) y con mucho de Duvanced (2 dobles, 3 simples) y otra bomba del “banquero” Britos le alcanzó para irse al descanso largo ganador por 34-31.

Ciclista viajó cómodo en el tercer cuarto. La defensa siguió siendo impecable, distribuyó bien el juego ofensivo y contó con un goleo repartido para sostenerse arriba 49-45 a diez minutos del final.

Sin embargo en el último cuarto se disgregó la defensa juninense. Racing le entró por todos lados, los triples de Barrales fueron determinantes (igualó el juego en 60 con dos bombas) y mucho de Adriano Maretto (1 triple, 1 doble, 6 simples). La experiencia de Erbel De Pietro para definir las bolas claves del cierre fue clave para volcar definitivamente el resultado para el local.

Ciclista, ya en desventaja, intentó la heroica pero sin la efectividad de los cuartos anteriores.

Este sábado llega Zárate Básket al Coliseo del Boulevard con promesa de partidazo para ver y disfrutar.

Anoche

Del Progreso 89 vs Parque Sur 77

Villa San Martín 101 vs Libertad 85

Deportivo Viedma 71 vs Rocamora 65

Hoy

21 Estudiantes (Ola) vs Pergamino

21.30 Salta Basket vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Ameghino



Viernes 18

21 Independiente (O) vs Colón (Sf)

21 Del Progreso vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur.

________________________________

