Argentino visita a La Unión de Formosa

Argentino comienza esta noche una de las giras más duras de acá al final del campeonato. Hoy enfrenta a un rival directo por la permanencia como La Unión de Formosa.

El partido promete ser parejo. La Unión está manejando un promedio de 80 goles por partido lo cual tampoco es demasiado, más allá de que no se puede pronosticar cómo se va a plantear el juego.

Argentino necesita ganar en esta salida por el norte del país y hoy llega descansado a este juego. Luego tiene, con relax de 24 horas de por medio, la visita al club de Regatas Corrientes y San Martín de Corrientes.

Dirigen los capitalinos Pablo Estévez-Raúl Lorenzo y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Hispano

21.30 Regatas vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Argentino



Viernes 18

21 Boca vs Ferro

22 Quimsa vs Platense

22 Olímpico vs Peñarol



Sábado 19

11 San Martín vs San Lorenzo

20 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Oberá

21.30 Riachuelo vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Argentino



Domingo 20

22 Olímpico vs Platense



Lunes 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)



Martes 22

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa





Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

La Unión

00 Jarrid Famous

05 Franco Vieta Stechina

06 Patricio Tabárez

08 Fermín Thygesen

09 Nicolás Ferreyra

10 Jonatan Maldonado

11 Agustín Sigel

13 Lucas Arn

19 Fernando Podestá

23 Matías Pikaluk

32 Marcos González

40 Zachary Cuthbertson

DT: Sebastián Ginóbili

Argentino

02 Thomas Cooper

04 Mauro Araujo

05 Juan I. Rodríguez Suppi

06 Franco Montemagio

09 Pablo Alderete

10 Juan Cangelosi

11 Agustín Cavallín

15 Jonatan Slider

23 Santiago Bilbao

27 Enzo Filipetti

44 Robert Daniels

55 Carlos Javier Rodriguez Conner

DT: Eduardo Japez

