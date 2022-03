Dolorosa derrota de Argentino en Formosa

Tenía que ser muy clara la victoria de Argentino en Formosa, si no iba a ser difícil que lo dejaran ganar. Y no ganó. Jugó claro en el primer tiempo y borroso en el complemento. Caja de empleados para el equipo de mayor porte específico: La Unión se impuso 82-77.

Argentino cerró la pintura de movida y pudo recuperar pelotas y correr. Thomas Cooper hizo punta y llegaron tras cartón los triples de Jonatan Slider (2) y Christopher Daniels.

Y con algo de Cangelsi y Rodríguez, más la última bola que acertó Cooper ganó 22-15 en el inicio.

El Turco tuvo la virtud de sostener el goleo arriba de los 20 puntos y con eso le alcanzó para hacer un primer tiempo de 38-43.

Ahora los triples fueron de Rodríguez Suppi y Pablo Alderete, al tiempo que Chris Daniels volcó dos pelotas sensacionales y nuevamente Thomas Cooper apareció en el cierre.

La Unión lo tuvo a Zachary Cuthbertson como principal arma ofensiva, que lo mantuvo siempre en juego a lo largo del primer tiempo.

Argentino perdió la brújula del partido en el inicio del segundo tiempo. No fue la noche de Rodríguez Conner que rápidamente se fue al banco no si antes dejar abajo a Argentino en el marcador. Lógicamente todo después se hizo cuesta arriba. Más allá de recuperar el tablero en algún pasaje, el Turco no supo mantener la diferencia, mínima aunque sea, y eso fue determinante.

Porque comenzó a correr de atrás y, con un equipo limitado y en calidad de visitante, eso es determinante. Y fue así nomás. La Unión le tiró la localía que, sumado al subrepticio apoyo de los vientos, hicieron un combo letal para el quinteto juninense.

Tampoco Argentino aprovechó un regalo local en el cierre propiamente dicho del juego. Fue un combo, mitad y mitad.

Mañana el Azul se presenta en la capital correntina ante el club de Regatas.

Anoche

Atenas (Cba) 78 vs Hispano 69

Regatas 98 vs San Lorenzo 72

Hoy

21 Boca vs Ferro

22 Quimsa vs Platense

22 Olímpico vs Peñarol

Mañana

11 San Martín vs San Lorenzo

20 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Oberá

21.30 Riachuelo vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Argentino

Domingo 20

22 Olímpico vs Platense

Lunes 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)

Martes 22

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

