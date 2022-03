Dolorosa derrota de Argentino en Vicente López

Argentino perdió anoche contra Platense por 85-79 y atraviesa el peor momento deportivo de los últimos años en la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo volvió a jugar bien, pero se quedó sin cierre.

Gran arranque del Azul. Aseguró el gol de zona dos y se puso 13-5 en tres minutos y medio. Cooper con 3 dobles, Cangelosi y Rodríguez Conner, más un triplazo de Daniels fueron los artífices ofensivos.

Después vino la sequía y el Turco tuvo que remar en dulce de leche. Tiros apresurados, con jugadores mal entrazados, hicieron recuperar al dueño de casa. Alloatti fue fundamental en la pintura y De León reapareció con el gol de afuera.

Argentino igualmente ganó 22-18, pero pasó a perder apenas iniciado el segundo cuarto. Otra vez De León desde afuera y Felipe Pais con dos bombas seguidas sostuvieron el goleo Calamar.

Una vez más el Turco replanteó el partido y se fue al frente con los triples de Jonatan Slider, Pablo Alderete y Rodríguez Suppi, más un pasaje extraordinario de Enzo Filipetti que inclusive llegó a volcar una pelota. Con Suppi en la cancha el equipo fluyó de manera impecable.

Argentino se fue al descanso largo ganando 45-38 y la diferencia no fue mayor porque en vez de meterse la pelota debajo de la camiseta en el cierre la rifó y del otro lado tenía todo el talonario Adris De León. El Turco fue a buscar la bola de 3 puntos adentro de la canasta con la bocina marcando el final del primer tiempo.

El segundo tiempo fue sumamente disputado. Argentino ganó todo el tercer cuarto manteniendo un goleo interesante merced a una gran tarea de Thomas Cooper y los aciertos de Cangelosi y Rodríguez Conner.

Pero en el tercero flaqueó ofensivamente. Y defensivamente, con tres extranjeros en cancha, le dio muchísimas licencias a Platense que en el cierre propiamente dicho se lo llevó puesto. Primero fue Felipe Pais y luego Jordan Williams los que desequilibraron a favor del Calamar.

La imposibilidad de Argentino de sostener el goleo por encima de los 20 en cada cuarto del complemento fue determinante para el desenlace del juego.

El jueves llega Obras Sanitarias al Fortín de las Morochas y será otra historia.

Anoche

Hispano 89 vs Unión (Sf) 95

Gimnasia 89 vs Boca Jrs. 86

Hoy

20 Obras vs Instituto

21 Oberá Tc vs Atenas (Cba)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

Martes 8

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa

Miércoles 9

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Sábado 12

11 Oberá Tc vs Regatas

21.30 Argentino vs Riachuelo

Domingo 13

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Lunes 14

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

Le resta a Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.