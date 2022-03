Argentino visita a Platense por la rehabilitación

Argentino visita esta noche a un rival directo por la permanencia: Platense. Juegan a las 21 en el estadio Vicente López, con arbitraje del santafesino Juan José María Fernández y los platenses Fabricio Vito y Maximiliano Cáceres.

Un choque de campanillas a la vera de la General Paz. Los dos necesitados de ganar y con equipos de similares características técnicas. Gran partido para ver (gratis, por TyC Sports Play).

Hoy

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Lunes 7

20 Obras vs Instituto

21 Oberá Tc vs Atenas (Cba)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

Martes 8

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa

Miércoles 9

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Sábado 12

11 Oberá Tc vs Regatas

21.30 Argentino vs Riachuelo

Domingo 13

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Lunes 14

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

Le resta a Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino.