El torneo “Chuny” Merlo comenzaría la semana que viene

La Asociación Juninense de Básquet envió a los clubes un borrador de lo que sería el fixture tentativo del primer campeonato oficial de la temporada que se denominará Raúl Germán “Chuny” Merlo.

Los clubes deben aprobar o no el mismo para la próxima reunión oficial y luego, con modificaciones o no, quedará homologado para que siga su curso.

La semana que viene, en teoría, estaría comenzando la competencia, y el clásico de barrio entre Los Indios y Ciclista se daría en la tercera fecha, en tanto que el clásico linqueño se jugaría en la sexta.

La apertura del campeonato será en el Coliseo del Boulevard.

Son trece los clubes participantes: 9 de Julio, Argentino, Cavul, Ciclista Juninense, Deportivo Baigorrita, El Linqueño, Club Junín, Los Indios, Porteño de Chacabuco, Rivadavia de Junín, San Martín, Sarmiento y Unión Carmeña.

Primera fecha

Los Indios vs Club Junín

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs Ciclista

Argentino vs Sarmiento

El Linqueño vs Baigorrita

San Martín vs Rivadavia

Libre: Unión Carmeña

Segunda fecha

Rivadavia vs El Linqueño

Baigorrita vs Argentino

Sarmiento vs Cavul

Ciclista vs 9 de Julio

Porteño vs Los Indios

Club Junín vs Unión Carmeña

Libre: San Martín

Tercera fecha

Unión Carmeña vs Porteño

Los Indios vs Ciclista

9 de Julio vs Sarmiento

Cavul vs Baigorrita

Argentino vs Rivadavia

El Linqueño vs San Martín

Libre: Club Junín

Novedades en San Martín

El Club San Martín de Junín, en la búsqueda y continuidad Deportiva que su rica historia lo indica, informa la conformación de la actual Subcomisión de minibásquet, básquet local y Prefederal, conformada por miembros de la actual comisión del Club y otros que se sumaron:

Silvana Schiavoni

Diego Palmieri

Hugo Ochoa

Gerardo Piegari

Germán Pierrad

Mario de la Llera

Gustavo Ballas

Ciro Cura Poggio

Gustavo Piegari

Juan Manuel Miranda

Fernando Lamelza

Marcelo Schiavoni

Asimismo, notifica el equipo de entrenadores y profesores que estarán a cargo de las distintas categorías:

Coordinación de Minibásquet

Martín Petraglia

Masculino

Cebollitas

Entrenadores: Romina Fulcheri - Joaquín Chatelain

Premini

Entrenadores: Alejandro Sagardoy – Joaquín Chatelain

Mini y U13

Entrenador: Jonathan Psarras

Femenino

Premini y Mini

Entrenador: Joaquín Chatelain

U15, U18 y Mayores

Femenino

Entrenadores: Alejandro Sagardoy / Denise Blaiotta

Masculino

U15, U17 y U19

Entrenador: Martín Petraglia

Mayores

Entrenador: Marcelo Alsina

Preparación física

Gonzalo Linares

Kinesiólogo

Javier Gómez.