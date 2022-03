Nueva derrota de Ciclista Juninense en el Coliseo

Ciclista Juninense sumó una nueva derrota en el Coliseo del Boulevard. No pudo hacer pie en buena parte del juego ante Villa Mitre de Bahía Blanca, que con un básquet sencillo –pero contundente- manejó los hilos del partido y fue un justo ganador de la contienda por 73 a 64.

Muy parejo primer cuarto. Ciclista logró sacar tres puntos de diferencia sobre el cierre porque contó con la efectividad de los tiradores a la orden del día. Matías Sesto, Alejo Britos y Crhistian Boudet se hicieron presentes en la canasta para ganar 15-12.

Pero cuando se secó la pólvora en el segundo tramo, Villa Mitre se adueñó del partido.

Con un esquema de juego histórico, aseguró los goles en la pintura con Jamaal Levy y Ramiro Heinrich (metieron 14 de los 22 goles del cuarto) y le fue suficiente para retirarse ganador 34-28 al cierre del primer tiempo.

Villa Mitre se asentó en el partido tras el reinicio. Aprovechó los apresuramientos ofensivos del dueño de casa y lentamente fue edificando una victoria segura. Castigó de afuera con Franco Harina y también aseguró el doble en la pintura donde Ramiro Heinrich fue patrón y sota dominando los cristales.

Ya en el cierre la vista contó con Juan Bollo Suárez que fue determinante para terminar de inclinar la balanza. El pivot fue clave para definir la bola al lado de la canasta, donde Ciclista Juninense no lo pudo defender en toda la noche.

Villa Mitre no le dio chances a su adversario de ni siquiera intentar la heroica. Le cerró los caminos a la canasta y lo contragolpeó cuantas veces pudo para sostener siempre lejos la diferencia numérica que a la postre le permitió ganar el partido con comodidad.

Este jueves el Verdirrojo se presenta en Concordia para enfrentar a Estudiantes.





Anoche

Barrio Parque 96 vs Central (Ceres) 73

Estudiantes (T) 100 vs Colón (Sf) 104

Hoy

21 Estudiantes (C) vs Zárate

21 Jachal vs Echagüe

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 San Isidro vs Deportivo Norte

Mañana

21 Racing (Ch) vs Villa Mitre

21 Del Progreso vs Bahía Basket

21 Salta Basket vs Colón (Sf)

Jueves 3

21 Pergamino vs Villa Mitre

21 Parque Sur vs Zárate

21 Libertad vs Central (Ceres)

21 Estudiantes (C) vs Ciclista

Viernes 4

21 Gimnasia (La Plata) vs Lanús

21.30 Deportivo Viedma vs Bahía Basket

21.30 Echagüe vs Ameghino

Sábado 5

20 Independiente (Sde) vs Independiente (O)

20 Colón (Sf) vs Ameghino

21 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21.30 Rocamora vs Zárate

Domingo 6

20 Deportivo Norte vs Rivadavia (Mza)

20 Quilmes vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs San Isidro

21 Estudiantes (T) vs Independiente (O)

Lunes 7

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Villa San Martín vs Ameghino

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma



Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Ciclista 64

Alejo Britos 10

Valentín Costa 9

Matías Sesto 6

Crhistian Boudet 15

Valentín Duvanced 6

.

Maximiliano Tamburini 5

Gian Franco Sinconi 9

Valentín Feuillade 0

Manuel Lambrisca 2

Juan I. Larraza 2

D.T.: Daniel Jaule

Villa Mitre 73

José Gutiérrez 8

Juan Bollo Suárez 18

Franco Amigo 2

Franco Harina 11

Ramiro Heinrich 12

.

Iván Gómez Lepez 3

Jano Martínez 6

Franco Pallotti 0

Jamaal Levy 13

D.T.: Lisandro De Tomasi

Estadio: Coliseo del Boulevard. Árbitros: José Domínguez-Matías Sotelo-Florencia Benzer (todos de Capital).

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 44,0 19 12 7

Estudiantes (O) 42,0 18 14 4

Villa Mitre (BB) 41,5 19 10 9

Ciclista 41,0 19 12 7

Zarate 40,0 17 10 7

Racing 39,0 17 10 7

GELP 38,0 18 9 9

Estudiantes (C) 37,5 16 10 6

Pergamino 36,0 17 11 6

Quilmes 35,0 19 6 13

Lanús 34,5 17 7 10

Del Progreso 34,0 17 7 10

Parque Sur 32,5 19 5 14

Rocamora 31,0 17 4 13

Weber Bahía 30,5 17 5 12

El dato

Villa Mitre lleva cinco victorias consecutivas sobre Ciclista Juninense, que no le gana desde el 11-07-21 cuando se impuso 72-58 en Viedma (burbuja Covid) con arbritaje de Trías-Salguero-Ronconi, por el primer juego de los cuartos de final del campeonato.

