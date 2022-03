Argentino recibe a Oberá Tenis Club

Argentino reanuda su participación en la Liga Nacional de Básquetbol, tras el respiro que tuvo por la ventana FIBA y donde produjo el recambio del entrenador. Hoy el equipo arranca al mando del juninense Eduardo Chiche Japez.

El Turco está urgido de victorias para salir de la incómoda posición que ostenta en el fondo de la tabla posicional. Enfrente está Oberá TC que marcha sin inconvenientes en el medio de la tabla posicional y con una buena campaña hasta el momento.

Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Diego Rougier-Alejandro Trías y el mendocino Ariel Rosas.

Debuta Carlos Rodríguez

Argentino concretó el ingreso del base panameño Carlos Javier Rodríguez y está habilitado para jugar esta noche. Reemplaza al venezolano José Martínez.

Es un jugador de 1.88 de estatura, nacido en Panamá el 19 de enero de 1998 (24 años).

Jugó para los Capitanes de la ciudad de México en la temporada 2019-2020 con un buen porcentaje de efectividad en lanzamientos libres (65%). Luego pasó a los Mineros de Zacatecas.

En la Argentina jugó para Deportivo Viedma (en reemplazo de Keyron Sheard), reforzando el equipo en enero de 2019.

Este fin de semana estuvo con la selección de Panamá en los dos partidos jugados en Obras Sanitarias de la Nación por la Ventana FIBA camino al Campeonato Mundial.

El sábado, ante Argentina, jugó 15 minutos. Metió 3 puntos con 1 rebote y 2 asistencias. El día anterior, en la goleada contra Paraguay concretó 7 tantos, con 3 rebotes y 2 asistencias.

Hoy

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc

Mañana

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas



Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto



Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Lunes 7

20 Obras vs Instituto

21 Oberá Tc vs Atenas (Cba)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

Martes 8

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa



Miércoles 9

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa.

Argentino

02 Thomas Cooper

04 Mauro Araujo

05 Juan I. Rodríguez Suppi

06 Franco Montemagio

09 Pablo Alderete

10 Juan Cangelosi

11 Agustín Cavallín

15 Jonatan Slider

23 Santiago Bilbao

27 Enzo Filipetti

34 Carlos Javier Rodríguez

44 Robert Daniels

D.T.: Edduardo Japez

Oberá TC

00 Gabriel Peralta

01 Melvin Johnson

05 Nicolás de los Santos

07 Franco Fragozo

08 Martín Fernández

09 Facundo Giorgi

10 Jonatan Treise

11 Taiel Gómez Quinteros

32 Clint Robinson

45 Samuel Givens

68 Santiago Konaszuk

81 Hans Feder Ponce

D.T.: Fabio Demti

POSICIONES

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 23 18 5 78,3

Peñarol 25 18 7 72,0

Gimnasia (CR) 26 18 8 69,2

San Martín 25 16 9 64,0

Boca Jrs. 24 15 9 62,5

Ferro 26 16 10 61,5

Instituto 26 16 10 61,5

Regatas 25 15 10 60,0

Oberá (TC) 24 13 11 54,2

Obras 24 13 11 54,2

Olímpico 24 12 12 50,0

San Lorenzo 24 11 13 45,8

Riachuelo 25 11 14 44,8

Platense 25 9 16 36,0

Comunicaciones 25 9 16 36,0

Atenas 24 8 16 33,3

La Unión 25 8 17 32,0

Argentino 22 7 15 31,8

Unión 26 8 18 30,8

H. Americano 22 4 18 15,6

