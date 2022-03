Eduardo Japez: “La primera final es mañana martes”

Eduardo “Chiche” Japez habló con Democracia sobre la realidad de Argentino en la Liga Nacional de Básquetbol.

“El primer entrenamiento me dejó buenas sensaciones. Entiendo la situación de un cambio de entrenador. Después al no tener a Araujo y tampoco a Martínez que estuvo con la selección de Venezuela, el equipo estuvo incompleto en estos días. Me hubiese gustado verlo a Martínez, que no lo conozco, para saber si es cuatro o tres.

Después hay líneas posicionales donde Argentino posee buenas coberturas. Sabiendo que tiene uno de los mejores extranjeros de la Liga Nacional, Cooper –del que todos hablan-, el poderío que tiene. La posición del 3 con Jonny Slider está bien. Estuve viendo la alternancia que le da Alderete a Juan Cangelosi, que debe ser mayor para que Juanchi realmente sienta ese tiempo con eficacia y no se vaya a 36 minutos. Sabemos que tiene que tener más minutos de eficacia y no de tolerancia. Porque muchas veces eso le juega en contra a él. Yo lo conozco muy bien y está por demás hablado. Y por supuesto que a Pablo Alderete le estoy pidiendo esa situación.

En cuanto a la línea de los cinco le estoy solicitando más protagonismo y velocidad de ejecución a Crhis Daniels y hacerle valer el juego interior, más que la postura. Estamos trabajando en esto.

Sinceramente me sentí a gusto desde el primer entrenamiento. Estamos viendo la situación de los bases, qué es lo que tenemos y hay que potenciarlos. Estoy trabajando fuertemente con Suppi y Montemagio para sentir el protagonismo que tienen que tener cada uno de ellos.

La situación se va a mejorar. Soy optimista. Me gustan los equipos que se construyen desde la defensa al ataque, me identifican mucho.

Hoy Argentino tiene un déficit muy importante. Si miramos los partidos jugados le hacen casi 84 puntos de promedio y Argentino tiene 76. Hay que revertir rápidamente esto.

Después tenemos que recuperar la identidad que nos acostumbra a jugar acá, en El Fortín de las Morochas.

Quedan 16 partidos. Tenemos 9 de local y 7 de visitante. La primera final es este martes y es en nuestra casa.

Quiero que los jugadores entiendan esto y que vuelvan a sentir lo que es jugar acá, en esta cancha.

Físicamente el plantel está bien. Estuve complementándome para estar un tiempo más con ellos, empezamos a trabajar ofensivamente y luego pasamos a defensa. Los noté bien. El único con alguna dolencia es Mauro Araujo, pero va a estar disponible para el martes”.

Lo que se viene

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc

Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto

Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Lunes 7

20 Obras vs Instituto

21 Oberá Tc vs Atenas (Cba)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

Martes 8

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa

Miércoles 9

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

El camino a la permanencia

Martes 1/3

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.