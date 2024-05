Ferro sí aprovechó que los dos eran visitantes

Ferro Carril Oeste dio anoche una cátedra defensiva en Mar del Plata, apabullando a Peñarol por 86-70.

El Ferroviario aprovechó que los dos eran visitantes –en un estadio donde el Milrayitas no jugó en toda la temporada- y le propinó una verdadera paliza al equipo de Laginestra, que hizo agua por todos lados y puso en claro riesgo su clasificación a play off.

Diecinueve de Valentín Bettiga para el ganador. En Peñarol no alcanzaron los 25 de Willie Alford Thornton.

Anoche

Peñarol (Mdp) 70 vs Ferro 86

Obras 73 vs Gimnasia (Cr) 91

Oberá 80 vs San Lorenzo 86

Lunes 13

Boca vs Independiente (O)

Martes 14

Unión (Sf) vs Comunicaciones

Regatas (C) vs San Lorenzo

Miércoles 15

Ferro vs Independiente (O)

Jueves 16

La Unión Fsa. vs San Lorenzo

Gimnasia (Cr) vs Boca

Zárate vs Comunicaciones

Viernes 17

San Martín (C) vs Obras

Riachuelo (Lr) vs Oberá

Olímpico (Lb) vs Platense

Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 18

11.30 Argentino (J) vs Comunicaciones

Domingo 19

20 Instituto vs Platense

21 Unión (Sf) vs Oberá

21.30 Regatas (C) vs Obras

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Lunes 20

21 Ferro vs Zárate Basket

Martes 21

21 San Martín (C) vs Boca

21 Independiente (O) vs Platense

21.30 La Unión Fsa. vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 23

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Boca

22.10 Quimsa vs Olímpico (Lb).

Argentino en Mayo

06/05 Zárate Basket 85 vs Argentino 78

08/05 Boca Jrs. 89 vs Argentino 52

10/05 Peñarol 84 vs Argentino 77

18/05 Argentino vs Comunicaciones