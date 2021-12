Los Indios perdió y quedó sin ninguna chance

Los Indios perdió anoche en tiempo suplementario contra Racing de Olavarría 90-89 y quedó sin chances de aspirar al título. Habían empatado en 89.

Independiente de Tandil le ganó un partidazo a Náutico de San Pedro por 82 a 66 y se puso en carrera por el título.

Programa

Jornada 1

Independiente 63 vs Racing Ol. 68

Los Indios 76 vs Náutico San Pedro 84



Anoche

Náutico San Pedro 66 vs Independiente Tandil 82

Los Indios 89 vs Racing de Olavarría 90



Hoy

18 Los Indios vs Independiente de Tandil

20.30 Náutico San Pedro vs Racing de Olavarría

La definición

Racing de Olavarría tiene que ganar para campeonar. Náutico de San Pedro tiene que ganarle a Racing y convertirle 80 goles más para quedarse con el título . Caso contrario el campeón es Independiente de Tandil.