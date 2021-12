Argentino se rehabilitó ante Unión de Santa Fe

Argentino logró una victoria tan merecida como necesaria, ante Unión de Santa Fe. Logró cortar la racha de tres derrotas en fila en la ruta y sigue con distancia de los del fondo de la tabla posicional. No fue fácil el partido, que claramente se dividió en dos partes. Una primera, pobre, y una segunda muy rica en contenido basquetbolístico donde el Turco pudo desarrollar su básquet y fue contundente en el resultado: 81 a 60.

El primer tiempo fue parejo. Apenas Argentino logró sacar unos puntos de diferencia acertando alguna esporádica bola de afuera (Cooper-Slider), pero cuanto tuvo para “cachetear” a su rival lo perdonó una y cien veces.

Entonces Unión reaccionó por antonomasia. Encontró gol con Morgan y Bertona para cerrar el primer tiempo expectante en el marcador: 38-35.

En el complemento, Argentino se mostró más sólido y efectivo en su accionar. Hasta destelló cuando Chris Daniells cumplió su rol en la zona pintada (aún con la testadurez de tirar de tres donde metió dos y erró otros tantos).

Thomas Cooper fue imparable para Unión, Pablo Alderete sumó desde el banco ocho valiosos goles y la dupla Cangelosi-Slider acompañó sin desentonar.

Lo de Unión fue demasiado pobre en el segundo tiempo. Nunca encontró el rumbo del juego y las ofensivas fueron, generalmente, desprolijas.

Este miércoles Argentino cierra el año ante Comunicaciones de Mercedes, donde –más que nunca- necesitará el apoyo de su gente.

Anoche

Argentino 81 vs Unión (Sf) 60

Boca 73 vs Oberá Tc 86

La Unión Fsa 91 vs Hispano 75

Ferro 76 vs Quimsa 80



Hoy

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)



Lunes 20

20 Obras vs Oberá Tc vs Obras Sanitarias

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Comunicaciones

21 Boca vs Quimsa

21.30 Regatas vs Hispano



Martes 21

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Platense vs Ferro

22 Olímpico vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 22

20.30 San Lorenzo vs Obras

20.30 Boca vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Quimsa

21.30 San Martín vs Hispano

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Fixture Turco

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo

