Ciclista Juninense recibe a Atlético Lanús buscando la punta del torneo de ascenso

Ciclista Juninense recibe esta noche la visita de Atlético Lanús en lo que será su última presentación del año 2021.

El quinteto Verdirrojo buscará extender la racha de victorias ante el Granate y trepar de esta manera al lote de punteros del campeonato de ascenso.

Dirigirán desde las 21 los capitalinos Daniel Rodrigo-Roberto Smith y el santafesino Valentín Soldano.

Programa

Hoy

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora

Martes 21

21 Echagüe vs Villa San Martín

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

Receso por las fiestas de fin de año

Ciclista en enero

9/1 Ciclista vs Racing Chivilcoy

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahía Basket



