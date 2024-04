Los Indios cayó ante Regatas de San Nicolás

Los Indios no pudo hacer pie en toda la noche contra el club de Regatas San Nicolás. Perdió 100 a 76 y dejó un valioso punto en el camino, más allá que falta una eternidad.

Regatas dominó los cristales de la mano de las “torres gemelas”, Juan Bergel y Carlos Báez, y castigó de afuera con los Rodríguez y Nicolás Lemme.

El próximo viernes el Canario va a San Nicolás, para enfrentar a Somisa.

Decimaprimera fecha

Independiente Zárate 83 vs Somisa SN 89

Los Indios vs Regatas SN

Hoy: San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios

