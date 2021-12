Julián Aiub: “La preparación física de base del jugador de basquetbol, una labor invisible”

¿Cuál es el objetivo y para qué se realiza la preparación física en inferiores ?

Bueno la teoría indica que una buena construcción física de base se transfiere a una mejor performance técnica, o sea poner la preparación física al servicio de los gestos técnicos del juego. Es trabajar para que esos futuros jugadores sean rápidos, fuertes y coordinados.

Esto no se construye de un día para el otro , lleva su tiempo. Está claro que la preparación física debe ir a la par del aprendizaje técnico.

Y algo fundamental -que debe ser un objetivo central- es crear hábitos en los jóvenes .

¿Desde cuándo hacés el trabajo de la preparación física de las inferiores del club ?

Creo que desde el primer día que llegue al club, en el año 2004. El disparador fue que Argentino salió campeón de la liga de juveniles y muchos chicos a partir de ahí empezaron a ser convocados por pre selecciones argentinas , y cada vez que volvían de alguna concentración nos mandaban los trabajos físicos para realizar. Desde ahí empecé a dar una mano.

Luego de varias charlas con los preparadores físicos de las selecciones argentinas y de los profes más reconocidos de aquellas épocas, se empezaron a bajar líneas para que desde cada club impulsemos que se ponga un preparador físico en inferiores . Cada club tuvo sus tiempos y su realidad. Hubo que convencer a algunos entrenadores , dirigentes y sobre todo motivar a los chicos para que entiendan la importancia del trabajo físico. Por suerte hoy podemos decir que se logró.

A tu criterio ¿cómo llegan físicamente los jugadores juveniles del club a la hora de entrenar con el plantel de la Liga?

A mi modo de ver muy bien. Llevan como mínimo dos años de trabajo físico. Cuando les toca subir, está claro que deben seguir progresando, pero pueden entrenar y sumar para lo que los necesite el entrenador y no ser un obstáculo. Tienen muchos hábitos de trabajo, saben lo que es hacer pesas, lo que es una pretemporada, están bien aeróbicamente, saben de la importancia de elongar, etc . etc.

A mí me pasaba hace varios años atrás, cuando era el preparador físico de la Liga , que tenía que enseñarles todo a los juveniles. O sea, era doble trabajo entrenar a los profesionales y enseñarle a los juveniles que no tenían idea. Por suerte eso ya no sucede, es pasado.

¿Como manejas el tema de los suplementos? ¿Los chicos toman algo?

Yo por mi parte no les doy nada a los chicos, pero ante la inquietud de alguno lo mandamos a la nutricionista y ahí se analiza el caso en particular.

Considero que, si la alimentación es adecuada y se respetan los descansos, no es necesario, sumado al trabajo de pesas obviamente.

¿Durante el torneo, como se realiza la parte física de los chicos?

Cuando empieza el torneo se hace difícil. Juegan muchos partidos, más la clase de educación física de la escuela, más los entrenamientos , lo que tratamos de hacer es no suspender los estímulos de entrenamiento físico , y vamos adaptando la planificación .

¿Como recepcionan los chicos esto de hacer trabajo físico? ¿Les gusta?

En realidad les gusta jugar al basquetbol. Siempre que podemos hacemos algo en cancha y con pelota. Pero es una cuestión de hábitos y de ir haciéndeles entender cual es el objetivo. Arrancan a los 14 años, a los 16 ya te preguntan ellos mismos qué poder hacer o cuando pueden ir al gimnasio más días. Van 10 minutos antes de las practicas, se quedan 10 minutos después para elongar, nadie les tiene que decir nada .

Cuando empiezan a ver su cuerpo, se sienten mejor etc . etc. Ellos mismos te van exigiendo más, por lo menos eso es lo que pasa en Argentino, no se los demás clubes.

¿ En los otros clubes de Junín se trabaja la parte física también en inferiores ?

Si. En la mayoría de los clubes se trabaja, hay profes o los chicos van a algún gimnasio. Con algunos de los profes estamos en contacto, por suerte .

Cuando recibo a los chicos en alguna que otra selección de Junín cuando colaboro, a todos les digo lo mismo. Hay que entrenar la parte física y cuando tomé alguna que otra evaluación, los resultados son buenos.

¿Qué mensaje final querés dejar?

A los chicos que entrenen duro. A los dirigentes de los clubes y de las Asociaciónes, que apostemos y hagamos el esfuerzo para que en todos los clubes haya un preparador físico. Es clave. Después vemos a dónde llegan los chicos, si a la primera local, al regional, al Federal, a la Liga o a dónde sea. Pero sin dudas van a llegar mejor si están aptos físicamente.