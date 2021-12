Argentino no pudo contra Riachuelo en La Rioja

Para Argentino la bronca fue que perdió otro partido ganable. En el balance general del cotejo, no jugó bien. Por eso perdió contra un equipo que no le sobró absolutamente nada, pero que ganó con algunas virtudes propias y aprovechando errores arbitrales que lo beneficiaron casi toda la noche.

Argentino no arrancó bien. Tomó malas opciones de gol hacia la canasta y eso lo pagó en su propia canasta. Rápidamente Riachuelo hizo un parcial de 13 a 6 obligando a pedir un tiempo muerto computado. Primera desventaja que tuvo que acomodar respondiendo con goles, que aparecieron con intermitencias, pero sirvieron para mantenerse en partido: 22-18.

El Turco se asentó en el campo de juego para los segundos diez minutos y dio vuelta el resultado. Mejoró defensivamente (lo dejó en 15 a su rival) y paralelamente construyó una ofensiva sólida empujado por Christopher Daniells, la mano de Alderete-Araujo-Slider y el cierre brillante de Thomas Cooper: 37-41.

Pero tras el reinicio, Argentino volvió a las fuentes del primer cuarto y tiró por la borda el esfuerzo hecho en el cuarto anterior. Volvió a quedar abajo 64-61. Recibió 27 goles en diez minutos, demasiado para un partido en calidad de visitante.

En el cierre, Argentino hizo un esfuerzo, pero corrió siempre de atrás. En el medio le entregó varias pelotas a las manos de los rivales, tirando del carro para atrás lo que había ganado acertando un par de bolas seguidas.

Riachuelo se encontró con el partido servido. No tuvo más que clausurarlo con la victoria, dándole la bola a sus extranjeros para que no erraran los tiros clave.

Anoche

Regatas 113 vs Olímpico 108

Riachuelo 78 vs Argentino 71

Hoy

20 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Ferro

Fixture Turco

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo