Ciclista perdió ante Lanús en el inicio de la fase II

Ciclista Juninense no pudo anoche contra Lanús, en el inicio de la fase II de La Liga Argentina. Perdió por 82 a 71. Mañana visita a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Anoche

Lanús 82 vs Ciclista 71

Gimnasia LP 82 v Pergamino 61

Racing CH 94 vs Zárate Basket 87

Quilmes MdP 76 vs Dep. Viedma 98

Estudiantes Ol 79 vs Del Progreso 68

Hoy

21.30 Estudiantes Ccdia vs Villa Mitre

22 Parque Sur vs Bahía Básket

Domingo 5

20 Quilmes MdP vs Del Progreso

20 Lanús vs Pergamino

21 Gimnasia LP vs Ciclista

21 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

21.30 Zárate vs Racing CH

Lunes 6

21 Parque Sur vs. Villa Mitre

21 Estudiantes Ccdia vs Bahía Basquet

Miércoles 8

21 Lanús vs Gimnasia LP

21.30 Rocamora vs Villa Mitre BB

Jueves 9

21 Parque Sur vs Estudiantes

Viernes 10

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista vs Pergamino

Sábado 11

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes

Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús.