Argentino recibe a Atlético Platense

Argentino reanuda su participación en la Liga Nacional de Básquetbol. A las 11 de la mañana recibe la visita de Platense de Vicente López, en partido que será televisado en directo a todo el país y Sudamérica por TyC Sports.

Argentino necesita imperiosamente sumar para recomponerse en la tabla posicional. Hoy debuta Jonatan Slider y será la primera presentación en casa del extranjero Christopher Daniells.

En Platense debuta el foráneo Jeremiah Jefferson, de reciente adquisición.

Dirige hoy el capitalino Pablo Estévez. En los anales del arbitraje nacional, el mejor de todos los tiempos. Además estarán el chubutense Julio Dinamarca y el mendocino Pablo Leyton. Terna de lujo, espectáculo garantido en El Fortín de Las Morochas.

Anoche

Gimnasia (Cr) 60 vs Unión (Sf) 58

Instituto 65 vs Boca 62

La Unión Fsa 86 vs Oberá Tc 97

Hoy

21 Ferro vs Regatas

21 Argentino vs Platense

21.30 Riachuelo vs San Martín

22 Olímpico vs Comunicaciones

Domingo 5

21.30 Atenas (Cba) vs Boca

Lunes 6

20 Obras vs La Unión Fsa

21 Oberá Tc vs Instituto

21 Peñarol vs Regatas

22 Quimsa vs San Martín

Martes 7

21 Ferro vs Platense

21 Unión (Sf) vs Riachuelo.