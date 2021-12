Grandes triunfos de Los Indios y 9 de Julio

Los Indios se hizo fuerte en Pergamino y sostuvo la punta a capa y espada. Derrotó a Comunicaciones por 83 a 72 y mañana tiene la madre de todos los juegos ante Náutico de San Pedro. El ganador se quedará con el “1” absoluto del campeonato.

Además, 9 de Julio corrigió el rumbo a tiempo y con Marcos Tercilla en cancha cerró un partido con una victoria brillante ante Independiente de Zárate por 97 a 96. El base fue determinante en el andamiaje del equipo, tanto para dar vuelta el resultado como para cerrar el juego.

Después, Tucho Bornic, impresionante: 5 triples, 4 dobles 4 simples). Buen partido de Joaquín Balvidares (1 triple, 7 dobles y 2 simples) y Ezequiel Villegas (5 triples). Mañana el “nueve” visita a Argentino de Trenque Lauquen.





Anoche

Grupo 1

Náutico SP 97 vs Argentino TL 67

9 de Julio 97 vs Independiente Zte. 96

Comunicaciones (P) 72 vs Los Indios 83

Grupo 2

Independiente 70 vs Racing Ol. 71

Social Korn 90 vs Pueblo Nuevo 81

Gimnasia CH 89 vs. Platense 92

Décima fecha 5-12

Grupo 1

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P)

Grupo 2

Racing Ol. vs Social Korn

Platense vs Independiente (T)

Pueblo Nuevo vs Gimnasia CH.