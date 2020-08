Bautista Arrascaete: “El objetivo es siempre pelear arriba en el campeonato”

El Club Ciclista Juninense confirmó la contratación del jugador local Bautista Arrascaete, quien renueva su contrato luego de la buena temporada que tuvo en la edición anterior de la Liga Argentina de Básquetbol en la entidad con sede en la avenida General San Martín.

En diálogo con Democracia, comentó: “La verdad es que estoy muy contento. Que me hayan llamado nuevamente significa que el torneo pasado hice las cosas bien. Eso me motiva y me alegra. Esperemos que este sea un gran año para todos.

He tenido contacto con Daniel Jaule, hablé hace unos días por teléfono. Me llamó y me comunicó que quería contar conmigo para este año. Todavía no sé muy bien mi rol. Conozco a la mayoría de mis compañeros y eso está bueno. Sé que es un gran entrenador, el cual me puede potenciar más y agregar aspectos que me faltan”.

Luego dijo: “El equipo me gusta. Cuando hablé con Miguel (Had), me comentó que quería armar un equipo con chicos de Junín. A la mayoría conozco y sé que son grandes jugadores y buenas personas. Confío en que será una buena temporada”.

“El objetivo siempre es pelear arriba. Uno juega para ganar y dejar a Ciclista lo más alto posible. A medida que pasen los partidos vamos a ir viendo para qué estamos”.

Para finalizar, Arrascaete expresó:

“Ahora estoy un poco mejor en la cuarentena. Al principio costó. Encerrados se complicaba el hecho de poder entrenar, pero uno se la va rebuscando. Por el momento estoy saliendo a correr al parque y cuidándome en las comidas.

Esperemos que pronto pase todo esto y poder volver a la normalidad”.

Otras tres fichas en Central Entrerriano

Central Entrerriano de Gualeguaychú confirmó la contratación de tres nuevos jugadores para su próxima temporada en la Liga Argentina de Básquetbol. Todos se sumarán al plantel que ya tenía la confirmación de las continuidades de Mariano Panizza como entrenador y el base Cristian Zenclussen.

Guillermo Romero es un interno de 1,96 metros y 24 años que llega a Central proveniente desde Atlético Tala, equipo con el cual disputó el Torneo Federal en los últimos años. El pivote, nacido en La Plata y con pasado en clubes como Ciclista de Junín y Tomás de Rocamora, promedió 11,4 puntos y 8,9 rebotes en la pasada 2019/20 con Atlético Tala.

Maximiliano Robledo será otro de los internos que tendrá el equipo Rojinegro. Se trata de un 4-5 santafesino de 2,00 metros y 22 años, oriundo de Cañada Rosquín, que viene de jugar la última temporada en el Torneo Federal con 9 de Julio de Morteros. Promedió 11,6 puntos y 7,3 rebotes durante la 2019/20, y dentro de la segunda categoría también vistió los colores de Hindú de Resistencia e Independiente de Santiago del Estero.

Finalmente, Gabriel Rojas es uno de los jóvenes que se sumará al perímetro de Central. El base santiagueño de 1,82 metros y 20 años viene de disputar la última Liga Argentina con Independiente, equipo en el cual arrojó números de 4,5 puntos y 1,3 asistencias siendo juvenil. Jugador de buen talento y proyección.

Lucato continúa en Tiro Federal

Tiro Federal comenzó el armado de su plantel pensando en la temporada 2020/21 de la Liga Argentina de Básquetbol. Y en estas últimas horas, durante la noche del jueves, hizo oficial la renovación del vínculo con su entrenador Gustavo Lucato, que seguirá al frente del equipo un año más.

Lucato será entrenador por octavo año consecutivo en el equipo cordobés, recordando que se encuentra allí desde el 2013, cuando en ese entonces Tiro Federal se encontraba militando en el Torneo Federal. El sunchalense lleva un registro 113 victorias y 166 derrotas a lo largo de todos estos siete años dentro de la institución.

Damián Borgogno, jefe de equipo de Tiro Federal, resaltó la continuidad del elenco morterense en la segunda categoría. "Por séptima temporada consecutiva nuestro club participará en la Liga Argentina. Además confirmando, una vez más, a Balsuar 3 SRL como Sponsor Oficial, que vuelve a confiar en nuestra institución como reflejo de pasión y esfuerzo por el trabajo", dijo.

Por otro lado, destacó que "este anuncio valoriza el trabajo previo de la dirigencia que con mucho esfuerzo apuesta a que nuestros jóvenes jugadores puedan proyectarse a corto plazo en dicha categoría".

