La AdC accedió al pedido de Ciclista Juninense y contra Racing de Chivilcoy será de local y visitante

La moción de Ciclista Juninense de jugar contra Racing de Chivilcoy de local y visitante por la cercanía de las ciudades, fue aprobada por la Asociación de Clubes de Básquetbol. Por lo tanto en Junín se juega el miércoles 21 de abril y la revancha será oportunamente consensuada.

Además se conoció el fixture de la tercera ventana, Olavarría 2021. Allí Ciclista Juninense debutará el martes 6 de abril contra Atlético Lanús. Detalle:



Martes 6 de abril

16.30 Racing CH vs Quilmes

19 Lanús vs Ciclista Juninense

21.30 GELP vs Estudiantes Ol.

Libre: Rivadavia



Miércoles 7

16.30 Quilmes vs Lanús

19 Ciclista vs GELP

21.30 Estudiantes Ol. vsRivadavia

Libre: Racing CH



Viernes 9

16.30 GELP vs Quilmes

19 Rivadavia vs Ciclista Juninense

21.30 Racing CH vs Estudiantes Ol.

Libre: Atlético Lanús



Sábado 10

19 Quilmes vs Rivadavia

21.30 Estudiantes Ol. Vs Lanús

Libre: GELP



Lunes 11

21.30 GELP vs Rivadavia



Miércoles 21 (en Junín)

21.30 Ciclista vs Racing de Chivilcoy