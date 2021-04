Ciclista Juninense recién debutará el miércoles en la burbuja de Concordia

Ciclista Juninense recién debutará el miércoles que viene en la burbuja de Concordia, Entre Ríos.

El torneo arrancaba este domingo, pero sufrió un retraso de tres días por cuestiones meramente organizativas.

En consecuencia, el miércoles Ciclista estará enfrentando a Tomás de Rocamora y el jueves a Parque Sur.

El primero de mayo será el juego ante el dueño de casa, otro de los partidos claves de este minicertamen de vital importancia para la entidad Verdirroja.



Fixture (Concordia)

Miércoles 28

16.30 Rocamora vs Ciclista

19.05 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)

Parque Sur vs Quilmes (postergado)



Jueves 29

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

Estudiantes Cdia vs Quilmes (postergado)



Sábado 1/5

16.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

Quilmes vs Rocamora (postergado)



Domingo 2/5

14 Lanús vs Del Progreso (Atenas)

21.30 Racing CH vs Atenas (Viedma)

Martes 4/5

11 Lanús vs Rivadavia Mza (Atenas)

19 Viedma vs Villa Mitre (Atenas)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia (C. del Uruguay)

Viernes 7/5

19 Lanús vs Gimnasia La Plata (Viedma)