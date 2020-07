Scaglione: "Me siento cómodo en Los Indios"

Raúl Scaglione habló con Democracia sobre su actualidad. Además, "El profesor", es un lúcido analista del básquetbol juninense y dió sus opiniones.

En Los Indios

Con respecto a su presente en Los Indios, comentó: "Realmente me siento muy cómodo en el CLI. Yo pensaba que ya, a esta altura, de mi vida no iba a volver a trabajar en básquetbol y sin embargo llegó esta posibilidad dentro del club de trabajar, sobre todo con las categorías más jóvenes, y me encanta porque yo estoy haciendo la preparación física de U13, U15 y U17".

Además, el juninense explicó sus funciones: "Como hoy está todo tan mezclado, la preparación física también con trabajos técnicos, el hecho de ser entrenador me ayuda mucho en eso y realmente estoy en una posición en la que me consultan, me cuentan todas sus cuestiones los chicos y estoy aconsejando contínuamente. Desde ya me siento muy cómodo y muy feliz".

Argentino de Junín

Scaglione también analizó a Argentino, donde fue campeón como asistente en la 2009-2010, acompañando a don José Antonio Cottonaro. "Argentino ha hecho una identidad propia, creo que al equipo contrario le cuesta venir a jugar a Junín. Sabe que Argentino se hace muy fuerte en su cancha y los jugadores mismos de la liga piensan y sienten que Argentino es una buena opción para tener minutos en cancha y llegan a la entidad del Barrio Las Morochas para tomar vuelo al año siguiente o recuperarse al 100% de su lesiones".

Sobre la última temporada, Raúl acotó: "Me pareció que Argentino había logrado está última temporada un buen equipo entre el ataque y la defensa y Matías Huarte hizo un trabajo muy bueno, fue el encargado de esto, posterior a lo que había hecho el loro Maffei y lo ví muy bien. El hecho de la pandemia llegó, pero seguramente Argentino hubiera podido meterse en playoffs".

Por último, recordó su paso por el "Turco": "Tuve la suerte de ser campeón con Argentino, de la mano de Cottonaro. Fue un año maravilloso. Después transitamos la temporada 2010-2011 en la Liga, fue un gran aprendizaje. Siempre que mis ocupaciones me dejan, voy a ver a Argentino. Tengo cariño por el club".