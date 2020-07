Los Angeles Lakers pudieron recuperar la sonrisa

Los Angeles Lakers obtuvieron su primera victoria previo a la reanudación de la temporada 2019-2020 al imponerse 119-112 ante Orlando Magic, quien acumula dos partidos perdidos de manera consecutiva. De esta forma, los californianos dejaron atrás la derrota en el debut ante Dallas Mavericks.

El comienzo del partido tuvo paridad entre Lakers y Magic, donde las torres angelinas Javale McGee y Anthony Davis consiguieron cuatro puntos cada uno, mientras que Orlando con Evan Fournier para ponerse abajo por un par de dobles (12-8). Luego, apareció el ala pívot Kyle Kuzma con cuatro triples en cuatro intentos para darle la posibilidad de escaparse a los de Frank Vogel, que acabaron cómodamente arriba 35-19.

En el segundo período se reencontraron las paridades. Sin embargo, Orlando hizo más fuerza y cargó de falta a los Lakers. Como resultado, anotó 15 de sus 17 lanzamientos libres para ponerse a 13 puntos de la punta (60-47). Mucho tuvo que ver D.J. Augustin, quien llegó a la docena de tantos en la primera mitad, como así también las siete unidades de Terrence Ross.

En el tercer período, Orlando fue aun más peligroso. Pese a descuidar el costado defensivo –permitió 29 puntos- lo compensó con 40 unidades para quedar a solo dos unidades de la punta (89-87). La precisión de Augustin con nueve tantos, sumado al aporte de Aaron Gordon (otros nueve) y de Nikola Vucevic (5) fue vital para resucitar al equipo local.

En el final, los Lakers no bajaron el pie del acelerador y fueron por más. Dion Waiters tuvo un cierre de lujo con doce unidades, incluidos un par de triples, mientras que su ladero fue Kentavious Caldwell-Pope, quien marcó 7 de sus 17 tantos en esta etapa del partido. Del lado de Orlando, se quedaron sin energía y cedieron el encuentro 119-112.

Kyle Kuzma fue el goleador de Los Angeles Lakers con 25 puntos, cinco aciertos en triples y siete rebotes. LeBron James tampoco desentonó y acabó con 20 unidades y siete asistencias. Caldwell-Pope, ex Pistons, completó el podio con 17 tantos más.

Milwaukee, sin piedad

Los Bucks de Mike Budenholzer consiguieron se segundo éxito al hilo y continúan el año convincentes como lo arrancaron en la temporada. En este caso, el líder de la Conferencia Este liquidó en un partido a puro gol a Sacramento Kings 131-123.

Milwaukee lo cerró a su favor con una gran primera mitad.

La apertura del cotejo fue a todo trapo. Ambos partidos se olvidaron de defender y se concentraron solo en anotar en el aro rival. La estrategia indicó una breve ventaja a favor de Milwaukee por 38-33. El mejor tramo del líder tuvo un parcial 12-0 con Giannis Antetokounmpo como mandamás con cuatro tantos. Aun así, no consiguió despegarse de los Kings, que hicieron fuerza con Kent Bazemore desde la pintura y el triple (once tantos) y con Buddy Hield (dos triples marcados).

En el segundo cuarto, el ataque de los Bucks no se detuvieron y fueron por más. Los hermanos Brook y Robin Lopez cumplieron con ocho tantos cada uno, pero además Kyle Korver siguió sólido en el tiro como así también Wesley Matthews (nueve tantos en la primera mitad). Tampoco desentonó Khris Middleton con nueve unidades más. Milwaukee arrolló a los Kings y se fue tranquilo al medio tiempo 80-60 arriba.

El tercer chico mostró a dos equipos bien fuertes. Milwaukee bajó un poco en la ofensiva y eso permitió un leve descuento de Sacramento a 17 puntos (109-92). Las bombas desde lejos del serbio Bogdan Bogdanovic (ocho puntos con dos triples) y el inmenso aporte de Bazemore (seis tantos) logró paliar un poco la gran desventaja.

En el cierre, Sacramento corrió de la mano del experimentado Cory Brewer, hacedor de siete puntos, y además tuvo a Kyle Guy y Jabari Parker (ex Milwaukee) como actores secundarios con seis unidades cada uno. Así, logró disminuir aun más la distancia, pero no fue suficiente. Terminó con caída 131-123 pero se puede ir contento con una gran segunda mitad.